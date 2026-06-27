Fitxa: “Viaje al país de los blancos” – “Viatge al país dels blancs” (Dani SANCHO, 2026)

♦ A moltes sales s’ha estrenat Viaje al país de los blancos — Viatge al país dels blancs, primer llargmetratge en solitari de Dani Sancho, que, a la seva versió original, compta amb un percentatge de català gairebé de la meitat del metratge. No en va, l’Emma Vilarasau hi encarna el personatge de la Montse, dona que acull a la seva família barcelonina un noi ghanès emigrat “al país dels blancs” ple d’esperances. Film produït per la solidària basca Mundo Cero, amb coproducció catalana, espanyola i francesa, es basa en el llibre Des del país dels blancs, l’autobiografia d’Ousman Umar.
Graduat en Cinematografia a l’ESCAC, Dani Sancho va iniciar la seva carrera a Los Angeles. Home viatjat, «ha viscut diversos mesos a l’Àfrica, experiències que han marcat la seva mirada. La seva trajectòria transita entre la ficció, el documental i la publicitat, explorant històries humanes i socials, fins a dirigir la seva òpera prima, Viaje al país de los blancos» (§)
De Dani SANCHO, Viaje al país de los blancos — Viatge al país dels blancs — North to Paradise.
Producció: País Basc + Catalunya + Espanya (80%), França (20%). Any: 2026. Durada: 1h50. Versió original: en català (47 %), espanyol, twi i anglès.
Sinopsi: Basada en la història real d’Ousman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la idea del «país dels blancs», un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d’una travessia plena d’obstacles, arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com s’imaginava. Fins que coneix la Montse, que l’acull a la seva família i li ofereix, a més d’amor i suport, la possibilitat d’un futur. L’Ousman no només l’aprofita, sinó que la transforma en quelcom molt més gran..
Tràiler: VO.
Amb: Ousman Umar (Ousman Umar), Benjamin Kakraba (l’Ousman, d’adolescent), Victor Sey (l’Ousman, de petit), Emma Vilarasau (Montse), Jordi Bosch (Armand), Justino Mendes, John Amissah Borkey, Esterlina Edjang, Diana Gómez, Pere Vallribera, David Climent, Laia Alberch.
Guió: Guillem Clua, basat en el llibre d’Ousman Umar. Muntatge: David Gallart. Fotografia: Lluís Ferrer, Marcel Pascual. Música original: Laetitia Pansanel-Garric.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Màlaga 2026 · Fora de Competició. Premi destacat: pendent. Festival de preestrena a Catalunya: BCN FF 2026 · Film d’inauguració. I també: Altres reconeixements.
Productores: Mundo Cero* (basca), Arcadia Motion Pictures* (catalana), Atresmedia (espanyola), Noodles Production* (francesa)
Mercat espanyol, D: A Contracorriente, E: 26.06.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Latido Films.
La projecten en VO: pendent.
La projecten en VOSE: pendent.
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
PORTADA: Cartell del film (A Contracorriente)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!