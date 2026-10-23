Fitxa: ‘Un amor posible’ – ‘Possible love’ (Lee Chang-dong, 2026)

♦ Ja cal que ens espavilem! M’explico. En alguns països podem veure en cines, segurament per pocs dies, Possible Love, l’aclamada nova pel·lícula del gran cineasta sud-coreà Lee Chang-dong. Perquè el 6 de novembre, Netflix ja la penjarà a la plataforma, a escala mundial. Va causar sensació a la Mostra de Venècia (on guanyà el Gran Premi del Jurat i el Premi de la Crítica Internacional) i tot seguit l’han projectat els festivals de Toronto, Sant Sebastià… Els acadèmics sud-coreans l’han triada per a la cursa de l’Oscar Internacional… És, sens dubte, un dels films de l’any… que hem de mirar de no perdre l’oportunitat de veure en pantalla gran!
La pel·lícula, que és una ficció, s’emmarca en un escandalós cas real d’acomiadament laboral massiu, a partir del qual en Lee Chang-dong va centrant-se en els sentiments de personatges que hi tenen relació (directa o indirecta). L’any 2009 i arran de la gran crisi econòmica mundial que es va patir, l’empresa SsangYong Motor Company va acomiadar 2.646 treballadors (el 37 % de la plantilla), els sindicats s’hi van revoltar, ocupant la fàbrica durant 77 dies, fins que la policia antidisturbis hi va intervenir, posant-hi fi. Es van comptar una trentena de suïcidis d’obrers o de familiars seus, es van obrir diversos processos judicials (que, per cert, van durar anys i van quedar finalment resolts a favor de l’empresa…). En total, uns fets que han dut el cineasta a explicar que: «Quan [aquell] acomiadament massiu i la repressió violenta [de la] vaga van sacsejar la societat coreana, vaig sentir la necessitat de reaccionar. Vaig dubtar, preguntant-me si era correcte transformar aquells esdeveniments en una pel·lícula de ficció. Per molt que el treball, el capital i altres forces condicionin les nostres vides, crec que encara podem aspirar a la llibertat: un desig que, potser, ja és una forma d’amor. Volia fer una pel·lícula sobre aquest desig. I, encara més, sobre l’amor que trobem al llarg de la vida i sobre l’amor que, al capdavall, no podem evitar donar». A Possible Love, «Dues parelles casades, dos mons que es troben a través de la càmera: un treballador acomiadat i la seva dona, una documentalista i el seu marit. Mentre col·laboren en la realització d’una pel·lícula, els seus camins s’entrellacen i revelen diferències profundes i desitjos no confessats».
Admirat autor de films com com Oasis (2002), Secret Sunshine (2007) o Poesia (2010), Lee Chang-dong torna, vuit anys després de Burning (2018), la seva magnífica adaptació d’un conte de Haruki Murakami, i segueix impressionant crítica i públic.
En aquest seu nou film hi ha un vincle i fins una dedicatòria final al Decàleg 10 de Krzysztof Kieślowski i entre els productors executius hi consta Krzysztof Piesiewicz (mort fa pocs mesos), advocat de gran inquietud social i profunda espiritualitat, conegut i reconegut especialment per ser el guionista de l’enorme Kieślowski. Ens en parla Manu Yáñez, des de Venècia, per a ‘Fotogramas’: «La connexió entre la pel·lícula de Lee Chang-dong i el mític projecte televisiu del cineasta polonès sembla clara, tot i que en cap cas no ens trobem davant d’un ‘remake’. En tots dos casos, les narracions, sense donar l’esquena a la poesia audiovisual, s’endinsen en un terreny d’estricta intimitat per estudiar la moralitat i el context social dels personatges. Amb El decàleg [1989-1990] Kieślowski va radiografiar el final del comunisme i l’inici d’una nova era, marcada per la influència nord-americana. Per la seva banda, Chang-dong observa l’abismal fractura social que s’ha obert, en el món actual, entre els qui ostenten el poder i aquells que intenten sobreviure com poden. (..) Lee Chang-dong observa amb sensibilitat i criteri les emocions i les contradiccions dels seus personatges, víctimes d’un sistema que empeny l’individu i el conjunt de la societat cap a una tenebrosa deshumanització».
Producció: Corea del Sud, EUA. Any: 2026. Durada: 2h44. Versió original: en coreà. Especificacions tècniques: Color | Relació d’aspecte, 1.85 : 1 | So: Dolby Digital.
Sinopsi: En Ho-seok, un obrer acomiadat recentment, viu rosegat per una ira continguda i s’enfonsa en la desesperació. La seva esposa, Mi-ok, de caràcter optimista, accepta participar en un documental dirigit per la Ye-ji, una cineasta que vol abordar precisament les lluites obreres. Per filmar-los, la Ye-ji s’implica cada vegada més en la seva vida. A la cineasta, l’acompanya el seu marit, en Sang-woo, un adinerat home de negocis, pel qual la Mi-ok aviat comença a sentir alguna cosa. A mesura que els mons d’aquestes dues parelles s’entrellacen, va sobreeixint les esquerdes en tots dos matrimonis.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Jeon Do-yeon (Mi-ok), Sul Kyung-gu (Ho-seok), Zo In-sung (Sang-woo), Cho Yeo-jeong (Ye-ji), Jeong Seop (Cheol), Jo Yuri (Mi-ok, de jove), Choi Min (Ho-seok, de jove).
Guió: Lee Chang-dong, Oh Jung-mi. Muntatge: Kim Da-won. Fotografia: Kim Ji-yong. Música original: Jung Jaeil.
Il·luminació: Cho Kwon-su. Efectes visuals: Kim Han-joon, Jeon So-mi. Disseny del So: Lee Seung-chul, Han Myung-hwan. Maquillatge: Hwang Hyun-kyu, Kim Jung-ja. Vestuari: Yi Choong-yun. Disseny de producció: Jang Min-woo.
Producció: Lee Joon-dong, Lee Chang-dong, David Levine, Chadwick Prichard. Producció executiva: Nick Shumaker, Maciej Musiał, Krzysztof Piesiewicz. Companyies productores: Pinehouse Film* (sud-coreana), Nowfilm* (sud-coreana), Anonymous Content** (estatunidenca),
Rodatge: Entre el 24.08.2025 i el 22.11.2025, a Corea del Sud (sembla que se’n poden confirmar algunes localitzacions a Gunsan i a les províncies de Jeollanam-do , Jeollabuk-do i Gyeongsangnam-do)
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, DeCine21, ICAA, AlloCiné, MyMovies, OndaCinema.
Festival d’estrena mundial: Mostra de Venècia 2026 · Concurs. Premi destacat: Gran Premi del Jurat i Premi de la Crítica Internacional, a Venècia 2026. I també: Altres reconeixements.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘Possible Love’ (ang).
Mercat espanyol, D: Tripictures, E: 23.10.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: Netflix, E: en algunes sales, 21.10.2026. Mercat anglès, D: Netflix, E: restringida, 23.10.2026. Mercat EUA, D: Netflix, E: restringida, 23.10.2026.
La projecten en VOSE: Verdi (BCN), Maldà (BCN), Sucre (Vic), Babel (València).
Cineclubs: pendent.
SIGNES: Les publicacions amb el signe β són d’enllaç obert; les que duen el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors.
La joia de Netflix que estudia el crepuscle del moviment obrer (⊄). Crítica de Manu Yáñez, al diari Ara, 21.10.2026: «El cineasta sud-coreà Lee Chang-dong reflexiona sobre les ruïnes de la lluita de classes a la magnífica Un amor posible»
El pes insuportable de la desigualtat (⊄). Crítica d’Imma Merino, al diari El Punt Avui, 23.10.2026: «A Possible love, s’incideix en la ferida profunda que provoquen els interessos capitalistes per maximitzar beneficis. En algunes [coses], Chang-dong potser cau en l’explícit, però manté enigmes, forats que l’espectador pot omplir o almenys pensar-hi. En tot cas, la desigualtat social fa que hi hagi relacions impossibles»
Una meditació inquietant (⊄). Crítica de Nando Salvà, al diari El Periódico, 22.10.2026: «Una meditació tan inquietant com bonica sobre la pèrdua de dignitat, l’anhel i l’enveja de classe, i alhora un relat ple de pràctiques laborals inhumanes en què els diners o la seva absència condicionen cada interacció». En Nando Salvà, també: Crònica de Venècia 2026 (⊄).
També: Poesia audiovisual (⊄). Crítica de Manu Yáñez (en espanyol), a Fotogramas, 06.09.2026 – Festival de Venècia | Poc amor per a Possible Love: Lee Chang-dong no hi retroba la intensitat de Burning (⊄). Crítica de Jacques Morice (en francès), a Télérama, 09.09.2026 – Festival de Venècia | Possible Love (β). Crítica de Valerio Sammarco (en italià), a Cinematografo, 06.09.2026 – Festival de Venècia | Lee Chang-dong: “Les nostres vides han canviat de manera dramàtica” (β). Article de la redacció de Cinematografo (en italià), 06.09.2026 – Festival de Venècia | L’exploració sòbria de Lee Chang-dong de les desigualtats econòmiques és plena de revelacions subtils (⊄). Crítica de Jonathan Romney (en anglès), a Sight & Sound, 06.09.2026 – Festival de Venècia | El mestre coreà Lee Chang-dong torna amb un drama de relacions d’una maduresa exquisida i una grandesa colossal i silenciosa (β). Crítica de Jessica Kiang(en anglès), a Variety, 06.09.2026 – Festival de Venècia | La fascinant meditació del mestre del cinema coreà Lee Chang-dong sobre el desassossec econòmic i emocional és una obra de potència continguda (β). Crítica de David Rooney (en anglès), a The Hollywwod Reporter, 06.09.2026 – Festival de Venècia.
Reculls d’aquestes (i altres) publicacions: Pendent.
En aquest blog, arran de Venècia 2026: “Possible love”, de Lee Chang-dong, ‘una de les sensacions de Venècia 2026’, tot i anar de la mà de Netflix.
Pendent.
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PORTADA: Cartell del film| Netflix
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