Fitxa: “Turno de guardia” – “En première ligne” – “L’ultimo turno”, de Petra Biondina Volpe

De Petra Biondina VOLPE, Late Shift – Turno de guardia – – – Heldin.
Producció: Suïssa, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h32. Versió original: en alemany.
Sinopsi: La infermera Floria treballa amb gran dedicació i professionalitat a l’ala quirúrgica d’un hospital suís. No comet mai un error, sempre escolta els pacients fins i tot en les situacions més estressants i sempre està disponible immediatament en cas d’emergència. Però a la dura, i moltes vegades impredictible, realitat diària de l’hospital les coses poden ser diferents. Un dia, la Floria arriba per treballar al torn de nit, la sala d’urgències és completament plena i hi ha manca de personal. Tot i el ritme frenètic, la Floria treballa incansable per atendre tots els pacients però comet un desastrós error i el torn amenaça de desbaratar-se del tot. Comença una angoixant carrera contrarellotge.
Amb: Leonie Benesch (Floria Lind), Alireza Bayram (Jan Sharif), Selma Jamal Aldin (Amelie Afshar), Urs Bihler (senyor Leu), Margherita Schoch (senyora Kuhn), Albana Agaj (senyora Osmani), Ridvan Murati (senyor Osmani), Urbain Guiguemde (senyor Nwachukwu), Elisabeth Rolli (senyora Lauber), Heinz Wyssling (senyor Schneider), Doris Schefer (Pascale, filla del senyor Schneider), Jürg Plüss (senyor Severin), Sonja Riesen (Bea Schmid).
Guió: Petra Biondina Volpe. Muntatge: Hansjörg Weißbrich. Fotografia: Judith Kaufmann. Música: Emilie Levienaise-Farrouch. So: Julien Naudin. Càsting: Corinna Glaus. Vestuari: Linda Harper. Direcció artística: pendent. Disseny de producció: Beatrice Schultz.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Dossiers de premsa: Turno de guardia, Late Shift.
Festivals i premis: Berlín 2025 – Berlinale Special | Oscar 2026 (A la llista finalista de Millor Film Internacional, prèvia a nominacions) | Premis EFA del Cinema Europeu (1 nominació: Millor Actriu -Leonie Benesch-) | Festival de Cinema Europeu de Sevilla 2025 (Millor Muntatge: Hansjörg Weißbrich.) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: A Contracorriente / Karma, E: 16.01.2026. Mercat francès, D: Wild Bunch Distribution*, E: 27.08.2025. Mercat italià, D: BiM Distribuzione, E: 20.08.2025. Mercat EUA, D: Music Box Films, E: 20.03.2026. Vendes internacionals: TrustNordisk.
Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona) | CineCiutat (Palma) | Cines Babel (València) | Altres cines: Renoir Floridablanca (Barcelona), Verdi (Barcelona).
Cineclubs: pendent.
Perfil director | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions.
–
FOTO DE L’APUNT: Cartell internacional de la pel·lícula (TrustNordisk)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!