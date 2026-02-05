Club 7 Cinema

Fitxa: “Tres adioses” – “Trois adieux” – “Tre ciotole”, d’ Isabel Coixet

♦ La inqualificable (és aquest el terme escaient?) Isabel Coixet estrena pel·lícula, una producció bàsicament italiana, amb 2 grans actors d’aquell país (que tinc en grandíssima estima), com són Alba Rohrwacher i Elio Germano, i que adapta la novel·la homònima de l’escriptora feminista, cristiana i… independentista sarda (sic!) Michela Murgia. Es tracta d’una història sobre l’amor, la vida i aquells moments que ho canvien tot per sempre, amb una parella que se separa, tiren endavant com poden per separat, però a un d’ells se li diagnostica un greu problema de salut i, sí, hi ha moments a la vida (i en l’amor) que ho canvien tot!

D’ Isabel COIXET, Tre ciotole – Tres adioses – Trois adieux – Three Goodbyes.

Producció: Itàlia -84,5%-, Catalunya (BTeam Prods), Espanya. Any: 2025. Durada: 2h02. Versió original: en italià.

Sinopsi: Després del que semblava una discussió sense importància, Marta (Alba Rohrwacher) i Antonio (Elio Germano) se separen. Ell, un xef prometedor, es refugia als seus fogons; ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa: ha perdut la gana… i no només per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat: el menjar sap millor, la música li arriba com mai i el desig desperta les ganes de viure sense por.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

Amb: Alba Rohrwacher (Marta), Elio Germano (Antonio), Francesco Carril (Agostino), Silvia D’Amico (Elisa), Galatea Bellugi (Silvia), Sarita Choudhury (doctora Benati).

Guió: Enrico Audenino i Isabel Coixet, basat en la novel·la Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi de Michela Murgia. Muntatge: Jordi Azategui. Fotografia: Guido Michelotti. Música: Alfonso Vilallonga. So: Luca Anzellotti (disseny), Gianpaolo Catanzaro (mescles), Nadia Paone (mesclador final). Càsting: Sara Casani, Laura Muccino. Vestuari: Massimo Cantini Parrini. Direcció artística: Mariafrancesca Melara ?. Disseny de producció: Paola Comencini.

Enllaços: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, ICAA.

Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Special Presentations | Valladolid 2025 – Secció Oficial – Pel·lícula inaugural | Altres reconeixements.

Distribuïdores i estrena als cinesMercat espanyol, D: BTeam, E: 06.02.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: Vision Distribution, E: 09.10.2025. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Vision Distribution.

Cines de referència d’aquest blog, en VOSC: CineCiutat -en VOSC- (Palma), així ho trobo anunciat el dia abans de l’estrena.

Cines de referència d’aquest blog, en VOSE: Cinema Truffaut (Girona) | Cinemes Girona (Barcelona) | Verdi (Barcelona) | Renoir Floridablanca (Barcelona) |  Cines Babel (València) | Cines Lys (València).

Cineclubs: pendent.

FOTO DE PORTADA: cartell italià -i original- del film (Vision Distribution)

