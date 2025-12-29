Fitxa: “The Last Showgirl”, de Gia Coppola

De Gia COPPOLA,“The Last Showgirl”.
Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h26.Versió original: en anglès.
Sinopsi: La Shelly, vedette de Las Vegas, ha de replantejar-se el futur quan el seu espectacle tanca abruptament després d’una llarga trajectòria. Com a ballarina de 50 anys, es pregunta què farà a partir d’ara. Com a mare, s’esforça per reparar una relació tensa amb la filla, que sovint havia quedat en un segon pla a la seva vida.
Amb: Pamela Anderson (Shelly), Jamie Lee Curtis (Annette), Dave Bautista (Eddie), Brenda Song (Mary-Anne), Kiernan Shipka (Jodie), Billie Lourd (Hannah), John Clofine (jugador de Pòquer), Jason Schwartzman (director), Patrick Hilgart (Brad).
Guió: Kate Gersten. Muntatge: Blair McClendon, Cam McLauchlin. Fotografia: Autumn Durald Arkapaw. Música: Andrew Wyatt. Coreografia: Gregory Butler. So: Juan Campos, Zach Goheen, Tom Pieczkolon, Renai Buchanan, Arantxa Oliver, Juan Pablo Omana. Càsting: Julie Goldman. Vestuari: Jacqueline Getty, Rainy Jacobs. Direcció artística: Nicholas Faiella, Lisa Medina. Disseny de producció: Natalie Ziering.
Enllaços: Web oficial, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Festivals i premis: Festival de Sant Sebastià 2024 – Secció Oficial (repartiment guardonat amb el Premi Especial del Jurat) | Globus d’Or (2 nominacions: Millor actriu dramàtica -Pamela Anderson- i Millor cançó original –Beautiful That Way-) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Vertigo, E: 20.06.2025. Mercat francès, D: Sony Pictures Releasing France, E: 12.03.2025. Mercat italià, D: Be Water, E: 03.04.2025. Mercat nord-americà, D: Roadside Attractions, E: 10.01.2025.
Cineclub: Adler -09.10.2025- (Lloret). Nota: actualment, disponible en VOSC a FilminCat (en lloguer).
—
FOTOS: The Last Showgirl (Be Water i Vertigo Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!