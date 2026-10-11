Fitxa: ‘Su propio infierno’ – ‘Her Private Hell’ (Nicolas Winding Refn, 2026)

♦ «Marcant el retorn de Nicolas Winding Refn després de deu anys d’absència, Her Private Hell representa, sobretot, una mena de resurrecció per al cineasta [que, havent patit una gravíssima complicació cardíaca que el deixà arran de la mort, pensà tornar a començar, mirant-se ara el món d’una altra manera]. El film transcorre en una metròpolis saturada de neons i fragmentada en diverses realitats paral·leles: un paisatge oníric palpitant que sembla nodrir-se de la ciència-ficció, a mig camí entre la sensualitat i la violència. Una estètica immediatament recognoscible, nascuda de la mirada d’un autor tan singular com visceral, responsable de Drive (2011), Només Déu perdona (2013) i The Demon Neon (2016)» [§]
Producció: Dinamarca, EUA. Any: 2025. Durada: 1h49. Versió original: en anglès i diàlegs en japonès. Especificacions tècniques: Color | Relació d’aspecte: 2.39:1 | So: 5.1.
Sinopsi: Quan una estranya boira engoleix una metròpoli futurista i allibera una presència mortal i inabastable, una noia turmentada (Sophie Thatcher) es posa a buscar el seu pare. En el transcurs d’aquesta recerca, el seu destí es creua amb el d’un soldat nord-americà (Charles Melton) embarcat en un viatge desesperat per treure la seva filla de l’infern.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VO.
Amb ⇒ Sophie Thatcher (Elle), Charles Melton (soldat K), Havana Rose Liu (Dominique), Kristine Froseth (Hunter), Shioli Kutsuna (Ms. T), Aoi Yamada (Ms. S), Dougray Scott (Johnny Thunders), Diego Calva (Nico), Hidetoshi Nishijima (Hayashi), Jason Hendil-Forssell (‘Leatherman’) i com les Candyfloss Girls: Lola Corfixen, Boy Ewald, Elin Rebecka Jivarp, Faithfull Destiny.
Guió: Nicolas Winding Refn i Esti Giordani, a partir d’una història escrita per Nicolas Winding Refn. Muntatge: Matthew Newman. Fotografia: Magnus Nordenhof Jønck. Efectes especials (SFX): Katja Glæsner, Lucas Nyby Jensenius, Flemming Christensen. Efectes visuals (VFX): Alexander Schepelern, Nina Strøm, Victor Skarbye. Música original: Pino Donaggio. So: Kristian Eidnes Andersen, Julien Naudin, Mikkel Sørensen, Patrick Svaneberg Vejen, Denis Séchaud. Càsting: Jennifer Brooks, Nicole Daniels, Courtney Bright. Maquillatge: Louise Bruun, Sevina Brink Skogstad, Natalia Syrik, Thomas Foldberg, Pedro Paiva. Perruqueria: Louise Bruun. Vestuari: Jane Whittaker. Direcció artística: Thomas Karlsen, Kristina Kovacs, Søren Jochumsen. Disseny de producció: Gitte Malling | Ajudants de direcció: Niels Nørløv Hansen, Søren la Cour Frederiksen.
Rodatge: Començat el 08.05.2025 a Tòquio (Japó) i després va seguir a Copenhaguen (Dinamarca).
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Fora de competició. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en francès. Informació: Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘Her Private Hell’ (ang).
Direcció de producció: Karen Baumbach. Producció: Nicolas Winding Refn. Producció executiva: Christina Bostofte Erritzoe, Kimberly Willming Lene Borglum, Takuma Takasaki, Tom Quinn, Jeff Deutchman, Kristen Figeroid, Ryan Friscia, Kim Magnusson, Godfred Hansen-Nord, Marcus Clausen, Martin Skouboe.
Companyies productores: Neon (estatunidenca), byNWR (prod. de Nicolas Winding Refn)
Mercat espanyol, D: MUBI, E: 09.10.2026. Mercat francès, D: The Jokers Films, E: 23.09.2026. Mercat italià, D: MUBI, E: 01.10.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: 24.07.2026. Vendes internacionals: Neon.
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (BCN), Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Cines Lys (València). Algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida).
L’estrenarà en VOSF: El 16.10.2026, Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 9 d’octubre de 2026 | Recull de publicacions, en diversos idiomes, sobre la pel·lícula (Altres veus) | Entrevistes i declaracions.
Pendent.
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PORTADA: Cartell de la pel·lícula
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