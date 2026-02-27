Fitxa: “Sorry, Baby”, d’ Eva Victor

♦ Alguna n’hi ha passat a l’Agnes. Mentre el món segueix endavant sense ella, la seva amistat amb la Lydie continua sent un refugi preciós. Entre rialles i silencis, el seu vincle indestructible li permet entreveure el que vindrà després: “Sorry, Baby“, comèdia fosca -dramàtica- qualificada com un dels films independents nord-americans de l’any, amb guió premiat a Sundance, que ha escrit, protagonitzat i dirigit Eva Victor, actriu de gènere fluïd, que ha treballat al cinema i a la televisió, especialment famosa per la seva activitat al web feminista satíric Reductress, els seus vídeos satírics a X (Twitter) i per a Comedy Central, així com pels seus articles a The New Yorker. Havent dirigit 4 episodis de la sèrie de TV Eva vs Anxiety (2019-2020), debuta ara en la realització de llargmetratges.
D’ Eva VICTOR, Sorry, Baby.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h43. Versió original: en anglès.
Sinopsi: L’Agnes ha de superar les seqüeles d’un esdeveniment traumàtic mentre intenta trobar el camí cap al benestar. Intentarà fer-ho amb el suport de la millor amiga, la veïna i un petit gatet. Així intentarà tornar a connectar amb la vida quotidiana. Un sandvitx preparat amb afecte es converteix en l’inesperat consol en el procés de recuperació. Gràcies a petits gestos d’amor i amistat, Agnes intenta superar el seu dolor, tot recordant que, encara que les cicatrius es quedin, la vida continua endavant.
Amb: Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), Louis Cancelmi (Preston Decker), Kelly McCormack (Natasha), John Carroll Lynch (Pete), Hettienne Park (Eleanor Winston).
Guió: Eva Victor. Muntatge: Randi Atkins, Alex O’Flinn. Fotografia: Mia Cioffi Henry. Música: Lia Ouyang Rusli. So: Onnalee Blank (disseny), Bill R. Dean (disseny, mescles finals). Càsting: Jessica Kelly. Vestuari: Emily Costantino. Disseny de producció: Caity Birmingham. A la producció: entre (molts) altres, Barry Jenkins.
Festivals i premis: Independent Spirit Awards 2026 (Guió, Actriu Secundària -Naomi Ackie- i 2 nominacions: Pel·lícula i Direcció) | Globus d’Or 2026 (1 nominació: Actriu -Eva Victor-) | Directors Guild of America (1 nominació: Direcció Novella) | National Board of Film Review 2025 (Direcció Novella) | British Independent Film Awards 2025 (1 nominació: Film Internacional Independent) | Valladolid 2025 – Secció ficial (Millor Actriu -Eva Victor-) | Quinzena dels Cineastes – Canes 2025 – film de Cloenda | Sundance 2025 – US Dramatic Competition (Millor Guió) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Vértigo, E: 27.02.2026. Mercat francès, D: Wild Bunch*, E: 23.07.2025. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: 15.01.2026. Mercat EUA, D: A24, E: 27.06.2025. Vendes internacionals: A24 / Charades.
