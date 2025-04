Fitxa: “Sorda”, d’Eva Libertad

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025. Durada: 1h40.

Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025. Muntatge: Marta Velasco. Fotografia: Gina Ferrer. Música: Aránzazu Calleja. Càsting: Irene Roqué. Direcció artística: Anna Auquer.

Amb: Miriam Garlo (Ángela), Álvaro Cervantes (Héctor), Elena Irureta, Joaquín Notario.

FOTO (A Contracorriente).

Sinopsi: Ángela, una dona sorda, tindrà un nadó amb l’Héctor, la seva parella oient. L’embaràs fa aflorar les pors davant la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L’arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l’Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per a ella.

Tràiler:

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: A Contracorriente, EE: 4 d’abril de 2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: pendent, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).

Festival i premis: Berlín 2025-Panorama (Premi del Públic de Panorama, Premi CICAE Art Cinema) | Festival de Màlaga 2025 (Bisnaga d’Or a la Millor Pel·lícula, premis als protagonistes -exaequos-, Millor Òpera Prima, Premi del Públic ) | D’A 2025 | Altres reconeixements.

FOTO (A Contracorriente).

Apunts en aquest blog: | La producció catalana “Sorda” s’ha presentat a la Berlinale (i s’estrenarà el 4 d’abril) | La producció catalana “Sorda”, premi del públic a Panorama de Berlín 2025 | Recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

FOTO DE L’APUNT (A Contracorriente): El cartell espanyol de la pel·lícula