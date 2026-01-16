Fitxa: “Si pudiera, te daría una patada” – “If I Had Legs I’d Kick You”, de Mary Bronstein

De Mary BRONSTEIN, If I Had Legs I’d Kick You – Si pudiera, te daría una patada.
Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h53. Versió original: en pendent.
Sinopsi: Amb la vida enfonsant-se al seu voltant, la Linda brega amb la misteriosa malaltia de la seva filla, el marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI.
Amb: Rose Byrne (Linda, la mare), A$AP Rocky (James), Conan O’Brien (terapeuta), Danielle Macdonald (Caroline), Ivy Wolk (Diana), Lark White (Vanessa), Daniel Zolghadri (Stephen), Delaney Quinn (nena).
Guió: Mary Bronstein. Muntatge: Lucian Johnson. Fotografia: Christopher Messina. So: Filipe Messeder. Càsting: Geraldine Barón, Salome Oggenfuss. Vestuari: Elizabeth Warn. Direcció artística: Kyra Boselli. Disseny de producció: Carmen Navis.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Berlín 2025 – Competició (Millor Interpretació Principal -Rose Byrne-) | Sundance 2025 – Premieres | Sitges 2025 -Oficial Fantàstic Competició (Millor Actriu -Rose Byrne) | Globus d’Or 2026 (Millor Actriu de Pel·lícula Musical o Comèdia) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Vértigo Films, E: 16.01.2026. Mercat francès, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: I Wonder*, E: pendent. Mercat EUA, D: A24, E: 10.10.2025. Vendes internacionals: A24.
