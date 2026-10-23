Fitxa: ‘Sentido y sensibilidad’ – ‘Raison et sentiments’ – ‘Ragione e Sentimento’ (Georgia Oakley, 2026)

♦ Nova adaptació de la conegudíssima primera novel·la publicada de Jane Austen, Seny i sentiment, duta a la pantalla anteriorment per Ange Lee –Sentit i sensibilitat (1995), guardonada amb l’Oscar al guió d’Emma Thompson- i que ha donat peu a diverses produccions televisives al llarg dels anys, a una emissió radiofònica i a algunes representacions teatrals. És la història de les germanes Elinor i Marianne Dashwood, que han d’abandonar la propietat familiar després de la mort del seu pare i fer front a les dificultats econòmiques i a les complexitats de l’amor.
En aquesta ocasió, el guió l’ha escrit la novel·lista australiana resident a Londres Diana Reid, autora de l’exitosa novel·la de formació (‘bildungsroman’) psicològica i moral dels seus personatges Love & Virtue -1921-.I al repartiment, que encapçalen, en el paper de les germanes protagonistes, Daisy Edgar-Jones (la Marianne de la sèrie Normal People) i Esmé Creed-Miles (cineasta i actriu, habitual de sèries i que va intervenir al film The Chronology of Water, de Kristen Stewart), hi participen noms ben coneguts com Caitríona Balfe (Outlander, Belfast, Ford v Ferrari…), George MacKay, Fiona Shaw i Stacy Martin. Respon plenament al segell “de qualitat” de la prolífica productora britànica Working Title Films, fundada el 1984 i que compta al seu historial amb 10 nominacions als Oscar a la millor pel·lícula, ha guanyat 15 Oscar en diferents categories, 41 premis BAFTA, 16 Globus d’Or, així com nombrosos guardons prestigiosos en festivals de cinema d’arreu del món, entre els quals destaquen els reconeguts festivals de Canes i Berlín.
La directora Georgia Oakley signa aquí el seu segon llargmetratge, havent debutat amb Blue Jean (2022), Premi del Públic a les Jornades dels Autors de Venècia: Un drama psicològic, ambientat a l’Anglaterra thatcherista de 1988, i en el qual una professora d’educació física, que amaga la seva homosexualitat, topa amb una nova alumna que amenaça de revelar publicament la seva orientació sexual.
Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2026. Durada: 2h12. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color | Relació d’aspecte, 1.66 : 1 | So: Dolby Atmos i Dolby 5.1 (segons la versió de distribució).
Sinopsi: Després de la mort del senyor Dashwood (Tom Brooke), la seva vídua (Caitríona Balfe) i les tres filles —Elinor (Daisy Edgar-Jones), Marianne (Esmé Creed-Miles) i Margaret (Bodhi Rae Breathnach)— perden bona part de la seva seguretat econòmica i han de deixar la residència familiar de Norland Park per instal·lar-se en una casa més modesta al camp. Les dues germanes grans afronten aquesta nova etapa de maneres molt diferents. L’Elinor tendeix a controlar els sentiments i a actuar amb prudència, mentre que la Marianne es deixa portar per la passió i els ideals romàntics. En el seu camí cap a l’amor, totes dues hauran d’afrontar decepcions, les limitacions socials i les dificultats econòmiques.
Tràilers: VO, VO 2, VOSE, VOSF, VI.
Amb: Daisy Edgar-Jones (Elinor Dashwood), Esmé Creed-Miles (Marianne Dashwood), Bodhi Rae Breathnach (Margaret Dashwood), Caitríona Balfe (senyora Dashwood), Tom Brooke (John Dashwood), Frank Dillane (John Willoughby), Herbert Nordrum (coronel Brandon); amb George MacKay (Edward Ferrars), Fiona Shaw (Jennings) i Stacy Martin (Fanny Dashwood)
Guió: Diana Reid; adaptació de la novel·la Seny i sentiment, de Jane Austen. Muntatge: Izabella Curry. Fotografia: Arnaud Potier. Música original: Roger Goula.
Ajudants de direcció: Marlon Beyer Rieger, Donald E G Bentley. Il·luminació: Dan Lowe. Efectes visuals: Tallulah Baker, Chris Chitty, Owen Seward, Andrew Maddison, Mark Epstein. Efectes especials: Leon Wright, Richard Sharples. Coreografia: Holly Blakey. So: Yves-Marie Omnes (producció mescles), James Mather (supervisió muntatge del so), Niv Adiri (mescles de regravació), David Mackie, Chad Orororo (muntatge d’efectes), Oliver Miszti (muntatge d’efectes), Rob Davidson (muntatge de Foley), Adam Mendez (mescles de Foley), Oliver Ferris (artista de Foley), Sue Harding (artista de Foley), Andrea King (artista de Foley). Càsting: Kharmel Cochrane, Rose Powell. Maquillatge: Nadia Stacey, Ellen D’Andrade Brown, Grayson Galway, Matthew Cahill. Perruqueria: Nadia Stacey, Grayson Galway. Vestuari: Grace Snell. Decorats: Celia De La Hey. Direcció artística: Caroline Barclay, Edward Smith Taylor, Juan Cámara, Sooyeon Lim. Disseny de producció: Francesca Balestra Di Mottola.
Producció: Tim Bevan, Eric Fellner, India Flint, Jo Wallett. Coproducció: Jane Frazer. Producció associada: Alice Burridge. Producció executiva: Angela Moneke, Thea Paulett. Companyies productores: Working Title Films (anglesa), November Pictures** (anglesa), Kiddo Films* (estatunidenca).
Rodatge: De 21.07.2025 a 10.11.2025, a diverses localitzacions històriques i paisatges rurals d’Anglaterra, com ara Kingston Maurward House — Dorset (que representa Norland Park), Ditsworthy Warren House — Devon (per representar Barton Cottage, la nova llar de les germanes), Broughton Castle — Oxfordshire (escenari de Barton Park), Parnham Park — Dorset (per a l’escena del ball londinenc), Rainham Hall — Londres (per a la residència londinenca de la senyora Jennings), etc. Algunes escenes es van rodar a Mothecombe Beach, a Devon, i Penshurst Place, a Kent.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, CNC, MyMovies.
Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang) | Com la directora de Sense and Sensibility va redescobrir la bellesa del món de Jane Austen (Focus Features News, en anglès) | Variety · Etiqueta ‘Sense and sensibility’ (ang).
Mercat espanyol, D: Universal, E: 23.10.2026. Mercat francès, D: Universal, E: 23.09.2026. Mercat italià, D: Universal, E: 22.10.2026. Mercat anglès, D: Universal (Focus Features), E: 25.09.2026. Mercat EUA, D: Focus Features, E: 16.10.2026.
La projecten en VOSE: Verdi (BCN), Renoir (BCN), CineCiutat (Palma), Ocimax (Palma), Babel (València). Amb alguna sessió en VOSE: CineBaix (St. Feliu de L.), Sucre (Vic), Screenbox (Lleida), Sucre (Vila-real), Lys (València), ABC Park (València), Illa Carlemany (Escaldes-Engordany, Andorra). L’està projectant (des del 23.09.2026) en VOSF: Castillet -encara en alguna sessió puntual- (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
SIGNES: Les publicacions amb el signe β són d’enllaç obert; les que duen el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors.
Jane Austen per a la generació Z (⊄). Al diari Ara, 22.10.2026. Crítica de María Adell Carmona: « La nova adaptació dirigida per Georgia Oakley se situa a prou distància de l’obra original per presumir de personalitat pròpia»
Mirada femenina de ‘Sentido y sensibilidad’ (⊄). Peça de la redacció del diari El Punt Avui, 23.10.2026: «Nova versió del clàssic que gairebé cada generació té de Sentit i sensibilitat, de l’escriptora Jane Austen. Darrere la càmera s’hi situa en aquesta ocasió una dona, Georgia Oakley, coneguda per l’al·legat contra l’homofòbia Blue Jean»
Sentido y sensibilidad* (β). Crítica de Marc Garriga, a 3Cat·Info, 22.10.2026: «La cineasta Georgia Oakley presenta l’enèsima adaptació de la novel·la clàssica de Jane Austen i ho fa amb una tendresa enorme. També aprofita per actualitzar algunes de les seves premisses i li atorga una energia capaç de captivar les noves generacions. Per aconseguir-ho, traeix una part de l’esperit original, però, malgrat tot, acaba sent una cinta càlida, elegant i reconfortant»
Sentido y sensibilidad: Els clàssics que ens obsessionen (⊄). Crítica de Marla Jacarilla, a Filmtopia, 22.10.2026: «En el seu segon llargmetratge, Georgia Oakley adapta amb pols ferm la novel·la de Jane Austen»
També: Vibrant i molt reeixida (⊄). Crítica de Laura Pérez (en espanyol), a Fotogramas, 21.10.2026 | Un refugi visual (β). Crítica d’Andrea Zamora (en espanyol), a Sensacine, 23.10.2026 | Una adaptació de Jane Austen plena de sensualitat (⊄). Crítica de Cécile Mury (en francès), a Télérama, 22.09.2026 | Una adaptació sòbria i contemporània, que posa en relleu la malenconia sense renunciar a la comèdia (β). Crítica de Lorenzo Ciofani (en italià), a Cinematografo, 23.09.2026 | Georgia Oakley dona un toc malenconiós i naturalista al clàssic de Jane Austen (β). Crítica de Beatrice Loayza (en anglès), a Variety, 21.09.2026 | Daisy Edgar-Jones i George MacKay brillen en una nova adaptació de Jane Austen que, tot i ser notable, potser no era del tot necessària (β). Crítica de David Rooney (en anglès), a The Hollywwod Reporter, 21.09.2026.
Reculls d’aquestes (i altres) publicacions: pendent.
Pendent.
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NOTA: Tot el material gràfic d’aquest apunt, gentilesa d’Universal Pictures
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