Fitxa: “Romería”, de Carla Simón

De Carla Simón, Romería.
Producció: País Valencià, Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Llengües: espanyol, català, gallec, francès.
Guió: Carla Simón. Muntatge: Sergio Jiménez, Ana Pfaff. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Ernest Pipó. Càsting (de la Marina): Irene Roqué. Càsting: María Rodrigo. Vestuari: Anna Aguilà. Direcció de producció: Elisa Sirvent Aguierre.
Amb: Llúcia García (Marina), Mitch (Nuno), Tristán Ulloa (Lois), Alberto Gracia (Iago), Miryam Gallego (Olalla), Janet Novás (Xulia), José Ángel Egido (l’avi), Marina Troncoso (l’àvia), Sara Casasnovas (Virxinia), Celine Tyll (Denise).
Sinopsi: La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots plegats senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat…
Tràilers: VO, VOSF, VI.
Informació: Pel·lícula sobre la (pròpia) memòria familiar que tanca la trilogia de la directora composta per Estiu 1993 i Alcarràs. A la producció, Maria Zamora.
Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Vilaweb, 3Cat, La Voz de Galícia, Cineuropa, Academia espanyola de cinema.
Distribuïdores i estrena als cines,VI: MK2. DE: Elástica. EE: 05.09.2025. DF: Ad Vitam, EF: 08.04.2026, DI: I Wonder Pictures*, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició | Altres reconeixements.
En aquest blog, també: Comentari sobre la pel·lícula.
Recull d’articles d’altri sobre la pel·lícula: Flaix d’urgència: Canes rep amb forta ovació “Romería”, de Carla Simón (i primeres reaccions) | “Romería”, a Canes 2025: bella, arriscada, poètica, punyent, onírica, sòbria, encantadora… | Altres veus, ran de l’estrena a Catalunya.
Anteriorment, en aquest blog: Notícia de “Romería”, la nova pel·lícula de Carla Simón després d’”Alcarràs”| Un rumor situa “Romería”, de Carla Simón, a Canes 2025.
Sobre la directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Tmdb, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.
Directora: a la Berlinale 2022, Ós d’Or per Alcarràs (2022); a Jornades dels Autors Venècia 2022, el curtmetratge Carta a mi madre para mi hijo (2022); a la Berlinale, Millor Òpera Prima, per Estiu 1993 (2017), projectada a la secció Generation. Nascuda a Barcelona el 1986, els seus pares van morir quan tenia 6 anys (de la SIDA) -fet que ha marcat molt la seva filmografia- i és així que se’n va anar a viure amb els oncles i una cosina a Les Planes d’Hostoles (Garrotxa). Graduada en Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2009, després de fer una estada a la Universitat de Califòrnia, on va fer els seus primers curtmetretges. El 2010 va fer un màster en Innovació i Qualitats Televisives, organitzat per Televisió de Catalunya i el 2011, amb el suport d’una beca de l’Obra Social de la Caixa, va anar a estudiar a la London Film School, on va escriure i dirigir el curt documental Born positive (2012) —sobre joves nascuts amb el VIH— i els curts Lipstick (2013) —on dos nens s’enfronten a la mort de l’àvia— i Les petites coses (2015) —en què narra la relació entre la seva àvia i la seva tia-. Encara, abans de debutar en el llargmetratge, va signar l’experimental Llacunes (2016) -fet a partir de les cartes de la seva mare, Neus Pipó-. Per a crear consciència sobre la malaltia de la SIDA alhora que informar-ne va realitzar el curt Después también (2019), que va ser nominat als Gaudí. I amb la cineasta Domino Sotomayor va establir una cinematogràfica Correspondència (2020) -en què ambdues reflexionen sobre la memòria, la maternitat, la família i el cinema, amb els records més íntims sobre el passat entremesclant-se amb preocupacions compromeses amb el present-. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.
***
FOTOS: De la pel·lícula (© Quim Vives – Elastica Films); de la directora (© Mario Llorca – Elastica Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!