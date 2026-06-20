Fitxa: “Rebuilding” – “Come l’acqua per il fuoco” (Max Walker-Silverman, 2025)

♦ Per al protagonista de Rebuilding, tornar a començar, quan ho ha perdut tot (en un incendi), el du descobrir «vincles afectius inesperats, a viure noves i ben intenses emocions» [1]. És en Dusty (Josh O’Connor), un vaquer a qui el foc li ha arrasat el ranxo i va a parar a un campament de caravanes on troba una inesperada xarxa de suport en els seus nous veïns.
Inspirant-se en la pròpia història familiar, el cineasta Max Walker-Silverman l’ha filmada a la “seva” vall de San Luis (Colorado) i hi basteix un «retrat reflexiu i emotiu de la resiliència i de la connexió humana després d’un moment de pèrdua» [§], estrenat al Festival de Sundance, guardonat pel Jurat Ecumènic del Festival de Karlovy-Vary, remarcat com un dels 10 millors films independents de l’any per la National Board of Film Review i aplaudida fortament a l’Americana Film Festival de Barcelona, on va rebre el Premi del Públic.
De Max WALKER-SILVERMAN, Rebuilding — Rebuilding · Come l’acqua per il fuoco.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h35. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Quan un incendi forestal li arrasa el ranxo, en Dusty (Josh O’Connor) ha de tornar a començar. Va a parar a un campament de caravanes habilitat pel govern. Enmig del dolor, troba una inesperada xarxa de suport en els seus nous veïns, entre els quals destaca una noia (Kali Reis) que acaba de perdre el marit. Mentrestant, intenta refer la relació amb la seva filla (Lily LaTorre), la seva exdona (Meghann Fahy) i la seva exsogra, comprensiva i empàtica (Amy Madigan).
Amb: Josh O’Connor (Dusty), Meghann Fahy (l’exdona, Ruby), Amy Madigan (l’exsogra, Bess), Lily LaTorre (la filla, Callie-Rose), Kali Reis (Mila), Eli Malouff (subhastadora).
Guió: Max Walker-Silverman. Muntatge: Ramzi Bashour, Jane Rizzo. Fotografia: Alfonso Herrera Salcedo. Música original: James Elkington, Jake Xerxes Fussell.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: en espanyol | en francès | en italià | en anglès.
Festival d’estrena mundial: Sundance FF 2025 · Premieres. Premi destacat: National Board of Film Review EUA 2025 (un dels 10 films independents de l’any). Festival de preestrena a Catalunya: Americana Film Fest 2026 (premi del Públic). I també: Altres reconeixements.
Informació: IonCinema 31.07.2023 | Variety 15.04.2025 | Variety 08.07.2025 | Wikipedia. Productores: Cow Hip Films* (productora de Max Walker-Silverman), Fit Via Vi (estatunidenca), Present Company* (estatunidenca), Spark Features (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: La Aventura, E: 05.06.2026. Mercat francès, D: KMBO, E: 17.12.2025. Mercat italià, D: Filmclub Distribuzione, E: 04.06.2026. Mercat EUA, D: Bleecker Street, E: restingida, 14.11.2025. Vendes internacionals: mk2.
La van projectar en VOSC: Cinema Truffaut (Girona), CineBaix (Sant Feliu de Llobregat),
La van projectar en VOSE: Zumzeig (Barcelona)
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), Verdi (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València)
Cineclubs: Cineclub Garbí (Malgrat).
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PORTADA: cartell del film (Bleecker Street)
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