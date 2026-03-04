Fitxa: “Pillion” (Harry Lighton, 2025)

♦ En anglès, un ‘pillion’ és un coixí o seient secundari darrere del seient principal o de la sella d’una motocicleta o ciclomotor. «Entre els motoristes, aquest és el terme que s’utilitza per referir-se a la persona que va darrere. Entre els motoristes gais, aquest seient posterior té una connotació de submissió», explica Harry Lighton (Anglaterra, 1992), fill de Sir Thomas Hamilton Lighton, 9è baronet Lighton de Merville, que, com son pare, va estudiar a l’Eton College, i que, ara, havent menat una exitosa carrera amb curtmetratges i col·laborat força amb el cineasta Oliver Hermanus (habitualment centrat en temàtica LGBTI+) debuta en el format llarg amb “Pillion”, la història d’un xicot gai i tímid que queda completament captivat quan un motorista enigmàtic i atractiu el pren com a submís en una relació eròtica i desenfrenada centrada en el BDSM.
De Harry LIGHTON, Pillion— Amore senza freni.
Producció: Regne Unit, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h47. Versió original: en anglès.
Sinopsi: En Colin és un home tímid que deixa passar la vida. Això és així fins que en Ray, el líder impossiblement atractiu d’un club de motocicletes, el pren com a sotmès seu. En Ray treu en Colin de la seva trista vida suburbana, presentant-lo a una comunitat de motoristes homosexuals i pervertits i li lleva tota mena de virginitats pel camí. Però a mesura que en Colin s’endinsa més en el món de les regles i misteris d’en Ray, comença a qüestionar-se si la vida d’un submís 24/7 és per a ell. Ha trobat la seva vocació o simplement ha canviat una forma d’ofec per una altra?.
Amb: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Zamir Mesiti (Usher), Georgina Hellier (Reese), Brian Martin (Colton), Paul Tallis (‘pillion’), Kavcic Miha (‘pillion’), Douglas Hodge (Pete), Lesley Sharp (Peggy).
Guió: Harry Lighton, basat en el llibre Box Hill, d’Adam Mars-Jones. Muntatge: Gareth C. Scales. Fotografia: Nick Morris. Música: Oliver Coates. So: Adam Fletcher, Christopher Wilson, Gunnar Askergren, Matthias Radcliffe, Franziska Treutler. Càsting: Kahleen Crawford, Carla Morris. Vestuari: Grace Snell. Direcció artística: Katherine Black, Kieran Moore. Disseny de producció: Francesca Massariol.
Festivals i premis: BAFTA 2026 (3 nominacions: millors Guió, Pel·lícula Britànica de l’Any i Debut d’un Cineasta Britànic) | BIFA 2025 (4 premis -Film Independent, Guionista Debutant, Vestuari, Maquillatge- i 6 nominacions -Direcció, Guió, Actor ‹Harry Melling›, Actor Secundari ‹Alexander Skarsgård›, Director Debutant, Muntatge) | Valladolid 2025 – Secció Oficial (Millor Actor ‹Harry Melling›) | Nova York FF 2025 | Canes 2025 – Un Certain Regard (Premi Millor Guió UCR) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Madfer*, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: Memento, E: 04.03.2026. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: 12.02.2026. Mercat EUA, D: A24, E: restringida, 06.02.2026; general, 27.02.2026. Vendes internacionals: Cornerstone Films.
