Fitxa: “Parthenope”, de Paolo Sorrentino

De Paolo Sorrentino, “Parthenope“.

Producció: Itàlia, França. Any: 2024. Durada: 2h16.

Guió: Paolo Sorrentino. Muntatge: Cristiano Travaglioli. Fotografia: Daria D’Antonio. Música: Lele Marchitelli. Càsting: Massimo Appolloni, Annamaria Sambucco. Direcció artística: Fabio Ferrara. Disseny de producció: Carmine Guarino.

Amb: Celeste Dalla Porta (Parthenope), Stefania Sandrelli (Parthenope, de gran), Luisa Ranieri (Greta Cool), Silvio Orlando (Devoto Marotta), Isabella Ferrari (Flora Malva), Gary Oldman (John Cheever), Silvia Degrandi (Maggi), Lorenzo Gleijeses (Sasà).

FOTO (©Gianni Fiorito-BTeam).

Nota sinòptica (llarga): La vida de Partènope , la dona que porta el nom de la seva ciutat, no és ni una sirena ni una criatura mitològica. Des del seu naixement l’any 1950 fins a l’actualitat. La seva llarga vida reflecteix plenament la riquesa de l’existència humana: la lleugeresa de la joventut i la seva decadència, la bellesa clàssica i les seves transformacions inexorables, amors vans i impossibles, idil·lis lleugers i passions vertiginoses, petons nocturns a l’illa de Capri, llampecs d’alegria i continuïtat, patiment, pares reals i inventats, finals i nous inicis. Acompanyats per una multitud de personatges formats per homes i dones retratats amb precisió i amor, els seguim a través de les seves onades de malenconia i les seves decepcions, la seva impaciència i la seva desesperació, i la seva angoixa davant la idea de no riure mai més d’un dandi que ensopega i cau sobre una vorera. El pas del temps, el més autèntic dels amants, fa de teló de fons d’aquesta història, amb la ciutat de Nàpols que t’encisa i t’encanta, que crida i riu, i que sap fer mal.

Sinopsi: La vida de Partènope des del seu naixement, a la dècada de 1950, fins a l’actualitat. Una epopeia femenina sense heroisme però apassionada per la llibertat, per Nàpols i per l’amor. Els amors veritables, indescriptibles o de curta durada que et condemnen al dolor però et fan tornar a començar. L’estiu perfecte a Capri per a una joventut despreocupada malgrat un horitzó sense esperança. Al voltant de Partènope, els napolitans. Escrutats, estimats, desil·lusionats i plens de vida, als quals seguim en les seves derivas malenconioses, les seves tràgiques ironies i els seus moments de desànim. La vida pot ser molt llarga, memorable o normal. El pas del temps ofereix tot el repertori de sentiments. I allà, al fons, a prop i lluny, aquesta ciutat indefinible, Nàpols, que encisa, encanta, crida, riu i ens pot fer mal.

Informació: A la mitologia grega, Partènope és una sirena que donà nom inicialment a la ciutat posteriorment anomenada Nàpols.

Tràilers: VOSE, VOSF, VI.

FOTO (©Gianni Fiorito-BTeam).

Enllaços: Tmdb, IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: BTeam, EE: 25.12.2024, DF: Pathé. , EF: 12.03.2025, DI: PiperFilm*, EI: 24.10.2024. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona). Programada: pel Cineclub Garbí, de Malgrat, el 25.04.2025. Disponible: a FilminCat.

Festival i premis: Canes 2024 – Competició | Altres reconeixements.

FOTO (©Gianni Fiorito-BTeam).

***

FOTO DE L’APUNT: Cartell nord-americà de la pel·lícula.