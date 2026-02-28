Fitxa: “Orwell: 2+2 = 5” (Raoul Peck, 2025)

♦ “Orwell: 2+2 = 5” es presenta com el llargmetratge documental definitiu sobre el visionari autor George Orwell. Entrelligant imatges d’arxiu d’anteriors adaptacions de ‘1984‘ amb un tapís d’imatges significatives del segle XXI, el prestigiós i activista cineasta Raoul Peck (Port-au-Prince, Haití, 1953) dissecciona la visió precientífica d’Orwell i les seves lliçons vitals per als nostres temps i el futur de la nostra societat. Amb imatges d’arxiu en què significativament apareixen, entre d’altres: George W. Bush, Viktor Orbán, Colin Powell, Silvio Berlusconi, Joseph Stalin, Malcolm X, Ernest Hemingway, Salman Rushdie, Andreu Nin, Charlotte Brontë, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch, Edward Snowden, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Marine Le Pen, Elon Musk, Donald Trump, Augusto Pinochet, Ferdinand Marcos, Vladimir Lenin, Francisco Franco….
De Raoul PECK, Orwell: 2+2 = 5.
Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: 1h59. Versió original: en anglès, amb diàlegs en àrab, birmà, castellà, francès, rus.
Sinopsi: 1949. George Orwell acaba la que serà la seva última però més famosa novel·la, 1984. Aquest potent i provocador documental s’endinsa en els darrers mesos d’Orwell i la seva obra visionària per explorar les arrels dels conceptes vitals i inquietants que va revelar al món en la seva obra mestra distòpica… El doblepensar, el crim del pensament, la neollengua, l’espectre omnipresent del Gran Germà… veritats inquietants que ressonen cada cop amb més força avui en dia.
Amb la veu de: Damian Lewis (George Orwell). I amb imatges d’arxiu en què apareixen: George W. Bush, Viktor Orbán, Colin Powell, Silvio Berlusconi, Joseph Stalin, Malcolm X, Ernest Hemingway, Salman Rushdie, Andreu Nin, Charlotte Brontë, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Bernie Sanders, Maya Angelou, Jeff Bezos, Michael Moore, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch, Edward Snowden, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Marjorie Taylor Greene, Marine Le Pen, Elon Musk, Donald Trump, Min Aung Hlaing, Augusto Pinochet, Ferdinand Marcos, Vladimir Lenin, Francisco Franco.
Guió: Raoul Peck. Muntatge: Alexandra Strauss. Fotografia: Benjamin Bloodwell, Stuart Luck, Julian Schwanitz. Música: Alexei Aigui. So: Benoît Hillebrant (muntatge), Steven Ghouti (mesclador final). A la producció: Raoul Peck, Nick Shumaker i Alex Gibney.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Festivals i premis: Sant Sebastià 2025 – Perlak | Toronto IFF 2025 | Canes 2025 – Cannes Première | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Caramel Films, E: 27.02.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 25.02.2026. Mercat italià, D: I Wonder Pictures*, E: pendent. Mercat EUA, D: Neon, E: restringida, 03.10.2025, i general, 10.10.2025. Vendes internacionals: Goodfellas.
Cines de referència d’aquest blog, en VOSE: Zumzeig (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Cines Babel (València).
Cines de referència d’aquest blog, en versió doblada: Cines Lys (València), Castillet (Perpinyà). I, amb sessions VOSE i d’altres, VE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinema Montgrí (Torroella de Montgrí).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
FOTO DE PORTADA: cartell nord-americà del film (Goodfellas)
