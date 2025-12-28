Fitxa: “On eres quan hi eres?”, de Jana Montllor Blanes

De Jana MONTLLOR BLANES, “On eres quan hi eres?” / “¿Dónde estabas cuando estabas?” / “Where were you when you were?”
Producció: Catalunya (LaSelva Ecosistema Creatiu-60%-, LaCima Producciones -9%-), País Valencià (Odessa Films* -30%-), Espanya (LaCima Entertainment -1%-). Any: 2025. Durada: 1h14. Versió original: en català.
Sinopsi: La Jana Montllor Blanes, filla de l’Ovidi Montllor, ha perdut l’única fotografia que li va fer al seu pare en un viatge que van fer a Mallorca. Navegant pel Mediterrani entre imatges familiars, objectes, olors, cançons, retalls de premsa i programes de televisió, la Jana comença un altre viatge a través de la memòria per intentar trobar el record del seu pare, una persona coneguda pel gran públic i, tanmateix, llunyana per a ella.
Text de presentació: Què se’n va fer, d’Ovidi Montllor, aquest mite misteriós i encara a l’ombra? Això es pregunta la seva filla Jana, directora d’aquesta pel·lícula, i la resposta no és senzilla: Ovidi continua viu, però encara no sabem qui va ser ni què va representar. Sobretot per a la cineasta, que continua buscant el pare i l’artista. Negant-se a ser un simple documental, aquest film commovedor és més aviat una recerca sentimental, potser una cançó d’amor.
Amb: Jana Montllor Blanes, Ovidi Montllor, Montse Blanes, Toti Soler, Toni Miró, Sofia Bofill.
Guió: Jana Montllor Blanes, Liliana Díaz Castillo, Lucía Dapena González. Muntatge: Pepa Roig. Fotografia: María Grazia Goya. Música: Marisol Cao Milán. So: Eva Valiño, Lucia Herrero Pérez. Direcció de producció: Paulina Martínez.
Festivals i premis: Màlaga 2025 – Secció Oficial Documentals | D’A 2025 – Un impulso colectivo | Temporada Alta.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒Mercat espanyol, D: Syldavia Cinema*, E: 19.12.2025.
Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut -14.10.2025, per Temporada Alta- (Girona), Zumzeig -en VOSE, ja no la tenen a la cartellera- (Barcelona). Altres cines: Cinemes Girona (Barcelona), Filmoteca de Catalunya -17.12.2025, preestrena del film- (Barcelona).
