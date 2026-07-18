Fitxa: “Omaha” – “Sur la route d’Omaha” (Cole Webley, 2025)

♦ A Omaha, de Cole Webley, un pare desperta els seus fills, que són petits, en plena nit i sense explicar-los res se’ls endú de viatge cap a Nebraska. «Per què fa això? On van? Què li passa, a aquest home? És drogoaddicte?», es preguntava el director de la pel·lícula quan va llegir el guió que havia escrit Robert Machoian. En «Machoian, professor de fotografia a la Brigham Young University, va concebre per primera vegada la idea del guió l’any 2008. El 2013 el va presentar a un laboratori de guionistes del Festival de Cinema de Sundance, però li’l van rebutjar. Més endavant, el 2020, en Machoian va aconseguir estrenar el seu primer llargmetratge a Sundance: The Killing of Two Lovers, que ell mateix havia escrit i dirigit» [§]. Va ser precisament allà on «Cole Webley va conèixer Robert Machoian i llegir-li el guió d’ Omaha» [§]. Preestrenada a Catalunya per l’Americana Film Festival 2026, en van dir: «L’Ella i en Charlie han d’abandonar la seva llar juntament amb el seu pare i emprendre un viatge, amb destí a Nebraska. L’objectiu és incert i, des de la seva mirada neta, anirem descobrint com l’alegria infantil, els petits moments compartits, els detalls quotidians carregats de màgia, són sospitosament el preludi d’un final: el de la innocència, el del seu món».
Reconegut i premiat cineasta de l’àmbit publicitari, en la trajectòria del qual es destaquen «The Epidemic, un espot de sensibilització contra l’assetjament escolar creat en col·laboració amb Monica Lewinsky i l’agència BBDO Nova York, i els seus anuncis Agape, per a l’asseguradora ‘New York Life’, i The Journey, per a l’empresa de materials de construcció ’84 Lumber’, que es van estrenar durant la Super Bowl», Cole Webley ha debutat en el llargmetratge de ficció amb Omaha, després de signar set curtmetratges i, sí, més d’un centenar d’espots publicitaris. «Vaig finançar Omaha amb els meus propis recursos i tenia molt clar que no estava fent una pel·lícula destinada a generar grans beneficis. Però estic immensament orgullós que existeixi. Amb Omaha no pretenia fer una pel·lícula pensada per agradar a tothom. Va ser aquest guió qui em va trobar a mi, i em vaig sentir feliç de seguir el meu instint. Treballar en publicitat és difícil, i encara més si, com és el meu cas, hi has arribat mogut per l’amor al cinema. A l’escola de cinema vaig descobrir que podia guanyar-me la vida fent anuncis. En lloc de seguir un camí com el de Sean Baker, vaig optar per la publicitat. No m’hauria pogut permetre viure al sofà de la meva mare fins als trenta anys, perquè vaig formar una família molt jove i havia de mantenir-la. Així doncs, la meva primera pel·lícula va arribar quan havia d’arribar. Estic content que hagi trigat tant, perquè, si no hagués estat així, no hauria fet Omaha» [§2]
De Cole WEBLEY, Omaha — Sur la route d’Omaha.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h23. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color, format 1.78 : 1, ? fps, 4k (?), so Dolby 5.1.
Sinopsi: A l’Ella i el seu germà Charlie els desperta son pare en plena nit. Sense donar cap explicació, els fa pujar al cotxe per emprendre un llarg viatge per les carreteres del Mig Oest dels Estats Units. Mentre aquests dos menuts descobreixen un món que mai no havien vist, el seu pare es manté en silenci, preocupat i distant. De mica en mica, l’Ella comença a entreveure la veritat que s’amaga darrere d’aquest viatge improvisat.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VO.
Amb: John Magaro (el pare), Molly Belle Wright (Ella), Wyatt Solis (Charlie), Talia Balsam (Edie).
Guió: Robert Machoian. Muntatge: Jai Shukla. Fotografia: Paul Meyers. Música original: Christopher Bear. So: Peter Albrechtsen (disseny i mescles de regravació), David Barber (mescles de regravació), Connery Johnson (mescles), Sean Weitzeil (mescles), Martin Langenbach (artista de foley), Johannes Krause (muntatge de foley), Myrto Chatziandreou (mescles de foley), Mikkel Nielsen (muntatge efectes sonors) . Càsting: Sunday Boling, Meg Morman. Maquillatge: Becky Swasey. Perruqueria: Becky Swasey. Vestuari: Sarah Lowe. Direcció artística: Ashley Russell, Aline Bustios-Donoso. Disseny de producció: Cortni Wimberley.
Rodatge: a Utah, Wyoming, Nebraska.
Web oficial de la pel·lícula: Omaha · Oficial Website.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Sundance 2025 · Us Dramatic Competition. Premi destacat: Premi del Jurat al Festival de Deauville 2025, exaequo amb “Olmo”, de Fernando Eimbcke. Festival de preestrena a Catalunya: Americana Film Festival (Barcelona) 2026. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en espanyol | en francès. Informació: Wikipedia, Etiqueta Omaha a ‘Variety’.
Producció: Preston Lee. Coproductors: John Foss, Scott James. Productor associat: Anthon Chase Johnson. Producció executiva: Russ Kendall, Adam Thomas Anderegg, Micah W. Merrill, Nicholas Hill, Nick Warner.
Companyies productores: Sanctuary Content (estatunidenca). Productores associades: Kaleidoscope Pictures (estatunidenca), Monarch Content (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: Avalon, E: 17.07.2026. Mercat francès, D: Condor Distribution, E: 22.07.2026. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Greenwich Entertainment*, E: restringida, 24.04.2026. Vendes internacionals: Cercamon*.
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Alguna sessió en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat). La projectaran aviat, en VOSE: Cinema Maldà (Barcelona).
La projecta en VOSF: anunciada per aviat -disponible a partir del 22 juliol- al Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film (Sanctuary Content)
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