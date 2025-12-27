Fitxa: “Nuremberg” / “Núremberg” / “Norimberga”, de James Vanderbilt

(Nota: d’aquesta pel·lícula, que s’ha estrenat a Catalunya el 28.11.2025, en recullo informació tot just ara, pel que ja no és a la cartellera d’algunes sales ara, al moment de publicar-ne aquest apunt)
De James VANDERBILT, “Nuremberg” / “Núremberg” / “Norimberga”.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h28. Versió original: en alemany i anglès.
Sinopsi: “Nuremberg” ens situa de ple en els judicis que van tenir lloc fa vuitanta anys, duts a terme per les potències aliades contra 24 dels principals líders del Tercer Reich acusats de conspiració, crims contra la pau, crims de guerra i crims contra la humanitat. Designen el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley (Rami Malek) perquè avaluï la salut mental dels presoners i determini si són aptes per ser jutjats. En Kelley es veu aleshores immers en una complexa batalla d’enginy contra Hermann Göring (Russell Crowe), mà dreta d’en Hitler i un dels homes més temibles que ha vist el món.
Amb: Russell Crowe (Hermann Göring), Rami Malek (Douglas Kelley, el psiquiatre), Leo Woodall (sergent Howie Triest), Michael Shannon (jutge Robert H. Jackson), Richard E. Grant (Sir David Maxwell-Fyfe), Colin Hanks (Dr. Gustave Gilbert), John Slattery (coronel Burton Andrus), Mark O’Brien (coronel John Amen), Lotte Verbeek (Emmy Göring), Wrenn Schmidt (Elsie Douglas), Lydia Peckham (Lila McQuaide), Andreas Pietschmann (Rudolf Hess).
Guió: James Vanderbilt, basat en el llibre The Nazi and The Psychiatrist, de Jack El-Hai. Muntatge: Tom Eagles. Fotografia: Dariusz Wolski. Música: Brian Tyler. So: Ian Herzon. Direcció artística: Tibor Lázár. Disseny de producció: Eve Stewart.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.
Festivals i premis: Toronto IFF 2025 – Gala Presentations | Sant Sebastià 2025 – Secció Oficial | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: DeA Planeta, E: 28.11.2025. Mercat francès, D: Nour Films, E: 28.01.2026. Mercat italià, D: Eagle Pictures, E: 18.12.205. Mercat EUA, D: Sony Pictures Classics, E:07.11.2025.
Cines de referència d’aquest blog: Espai Texas -en VOSC, exclusivament- (Barcelona), Cines Babel -ja no la projecten- (València). Altres cines: Verdi (Barcelona).
———
FOTOS: “Núremberg” (DeA Planeta)
