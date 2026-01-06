Fitxa: “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater

De Richard LINKLATER, “Nouvelle Vague”.
Producció: França (ARP), EUA. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en francès i alguna cosa en anglès i en italià.
Nota sinòptica: Tracta de la Nouvelle Vague francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959).
Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ À bout de souffle, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la.
Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo), Bruno Dreyfürst (Georges de Beauregard), Benjamin Cléry (Pierre Rissient), Matthieu Penchinat (Raoul Coutard), Pauline Belle (Suzon Faye), Blaise Pettebone (Marc Pierret), Benoît Bouthors (Claude Beausoleil), Paolo Luka Noé (François Moreuil), Adrien Rouyard (François Truffaut), Antoine Besson (Claude Chabrol), Alix Bénézech (Juliette Gréco), Côme Thieulin (Eric Rohmer), Laurent Mothe (Roberto Rossellini), Jean-Jacques Le Vessier (Jean Cocteau), Roxane Rivière (Agnès Varda), Niko Ravel (Michel Fabre), Jonas Marmy (Jacques Rivette), Jodie Ruth-Forest (Suzanne Schiffman), Jade Phan-Gia (Phuong Maittret, maquilladpra de Jean Seberg).
Guió: Richard Linklater, Vincent Palmo Jr., Holly Gent Palmo, Laetitia Masson, Michèle Pétin. Muntatge: Catherine Schwartz. Fotografia-en blanc i negre i amb format 4:3.-: David Chambille. Música: Jérôme Lateur. So: Jean Minondo. Càsting: Stéphane Batut. Vestuari: Pascaline Chavanne. Disseny de producció: Katia Wyszkop.
Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Dossiers de premsa: francès, anglès.
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició | Telluride 2025* | Toronto 2025 | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Globus d’Or (1 nominació: Millor Pel·lícula Musical o Comèdia) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Elastica, E: 09.01.2026. Mercat francès, D: ARP., E: 08.10.2025. Mercat italià, D: Lucky Red/BiM Distribuzione, E: 05.03.2026. Mercat EUA, D: Netflix, E: limitada, 31.10.2025 -a la plataforma, 14.11.2025-. Vendes internacionals: Goodfellas.
Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut -estrena, 9 de gener- (Girona), Zumzeig -estrena, 9 de gener- (Barcelona), Espai Texas -aviat i en VOSC- (Barcelona) | Altres cines: Cinemes Girona -estrena, 9 de gener- (Barcelona), Renoir Floridablanca -estrena, 9 de gener- (Barcelona)
Cineclubs: pendent.
Perfil de Richard Linklater | Fer “Nouvelle Vague” ha estat un acte d’amor (Richard Linklater) | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Especial Ressons de Canes: En Linklater porta a Canes 2025 un autèntic regal cinèfil.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!