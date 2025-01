Fitxa: “Nosferatu”, de Robert Eggers (sense comentari)

De Robert EGGERS, “Nosferatu”. Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 2h12. Guió: Robert Eggers, basat en el de Henrik Galeen per al film expressionista alemany “Nosferatu” (F.W.Murnau, 1922), que ja era una adaptació (no autoritzada ni oficial) de la novel·la ‘Dràcula‘, de Bram Stoker (1897). Muntatge: Louise Ford. Fotografia: Jarin Blaschke. Música: Robin Carolan. Càsting: Kharmel Cochrane. Disseny de producció: Craig Lathrop.

Repartiment: Lily-Rose Depp (Ellen Hutter, la noia turmentada), Nicholas Hoult (Thomas Hutter, el marit de l’Ellen), Bill Skarsgard (el comte Orlok, el marit que l’aguaita), Willem Dafoe (professor Albin Eberhart Von Franz), Aaron Taylor-Johnson (Friedrich Harding), Emma Corrin (Anna Harding ), Simon McBurney (Heer Knock).

Sinopsi: Una història gòtica d’obsessió entre una noia turmentada a l’Alemanya del segle XIX i l’antic vampir de Transsilvània que l’aguaita, portant amb si l’horror. La història se centra en la jove parella, Thomas Hutter (Nicholas Hoult) i Ellen Hutter (Lily-Rose Depp), mentre s’enfronten al vampir Comte Orlok (Bill Skarsgård), qui s’obsessiona amb l’Ellen.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Universal, EE: 25.12.2024, DF: Universal, EF: 25.12.2024, DI: Universal, EI: 01.01.2025.

Informació: El 1979, Werner Herzog ja va fer una primera adaptació del film de Murnau, a “Nosferatu, fantasma de la nit“, amb Klaus Kinski, Isabelle Adjani i Bruno Ganz. El 1992, Francis Ford Coppola va dirigir “Bram Stoker’s Dracula“, que, amb guió de James V. Hart adaptava la novel·la primigènia.

El director: Robert Eggers, antic director de producció que va debutar com a director en el llargmetratge amb “The Witch” / “La bruja” (2015), cinta de ‘terror modern’ presentada a Sundance i Sitges, va tornar amb peu fort amb “El far” / “The Lighthouse” (2019) – Quinzena dels Realitzadors de Canes-, la història hipnòtica i al·lucinant de dos faroners (Robert Pattinson i William Dafoe) en una remota i misteriosa illa de Nova Anglaterra a la dècada de 1890, en què ja va demostrar que era millor constructor d’ambients que no pas dramatitzador, ni tan sols narrador; molt menys, autor interessat en cap tema. Posteriorment, amb el seu tercer film, la cinta de vikings “L’home del Nord” / “El hombre del Norte” / “The Nothman” (2022), amb Alexander Skarsgård (com a Amleth), no va fer més que confirmar-ho. Retroba, l’Eggers, l’actor Wiliam Dafoe, coprotagonista d’ “El far”, i hi havia de ser present Anya Taylor-Joy, actriu de “The Witch” i “L’home del Nord”, però incompatibilitat de projectes ho van fer impossible i va ser substituïda per Lily-Rose Depp.

