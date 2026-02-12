Fitxa: “No hay otra opción” – “Aucun autre choix” – “No other choice · Non c’è altra scelta”, de Park Chan-wook

♦ Gràcies a Old Boy (2003), molts vam descobrir el cineasta sud-coreà Park Chan-wook, un prodigi de la direcció cinematogràfica que tanmateix, després d’un interessantíssim treball temàtic amb l’anomenada Trilogia de la venjança, s’ha anat decantat cap al lluïment (de guió -a base d’enrevessar-los molt-, de posada en escena -enlluernadora, no ben bé en el millor sentit del terme-…) per damunt de la substància del contingut fílmic, cosa especialment notòria al seu polèmic film anterior, Decision to leave (2022). Ara torna, amb una adaptació (a 4 mans!) de la novel·la de Donald Westlake, que anteriorment ja va dur a la gran pantalla en Costa-Gavras, a Le couperet (2005). I aquest nou títol d’en Park Chan-wook, sobre un aturat que decideix eliminar tots els competidors per a un lloc de treball, està dedicat a en Costa-Gavras, la família del qual l’ha coproduït.
De PARK Chan-wook, No other choice — No hay otra opción — Aucun autre choix — Non c’è altra scelta — Eojjeolsuga eobsda.
Producció: Corea del Sud (CJ Enm Studios), França (KG Productions*). Any: 2025. Durada: 2h19. Versió original: en coreà i anglès.
Sinopsi: En You Man-su, especialista en la producció de paper amb vint-i-cinc anys d’experiència, està tan satisfet amb la seva vida que pot dir sincerament: «Ho tinc tot». Passa els dies feliçment amb la seva dona Lee Mi-ri, els dos fills i els dos gossos, fins que un dia la seva empresa l’informa sobtadament que l’acomiada. Sentint-se com si li haguessin tallat el cap amb una destral, en You Man-su jura trobar una nova feina dins dels tres mesos següents pel bé de la seva família. Malgrat la seva ferma determinació de redreçar la vida, passa més d’un any anant d’una entrevista de feina a una altra, i acaba treballant en una botiga al detall. Es troba en risc de perdre la mateixa casa que tant li va costar comprar. Desesperat, es presenta sense avís previ a ‘Moon Paper’ per lliurar el currículum, però l’humilien. Sabent que està més qualificat que qualsevol altre per a treballar-hi, trama un pla sense fissures: s’inventa una empresa falsa, contacta els seus rivals, els convenç perquè es reuneixin i… elimina la competència.
Amb: Lee Byung-hun (You Man-su), Son Ye-jin (Lee Mi-ri), Park Hee-soon (Choi Sun-chul), Lee Sung-min (Gu Beom-mo), Yeom Hye-ran (Lee Ara), Cha Seung-won (Go Si-jo).
Guió: Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar, Lee Ja-hye, basat en la novel·la The Ax, de Donald Westlake -adaptada anteriorment a Le couperet -Arcadia – Cacciatore di teste (Costa-Gavras, 2005)-. Muntatge: Kim Sang-bum, Kim Ho-bin. Fotografia: Kim Woo-hyung. Música: Cho Young-wuk. So: Kim Suk Won (supervisor). Vestuari: Cho Sang-kyung. Direcció artística: Kang Tae-gu, Yoon Sung-hye. Disseny de producció: Ryu Seong-hie.
Festivals i premis: Venècia 2025 – Concurs | Toronto IFF 2025 | Nova York FF 2025 | Sitges 2025 – Oficial Fantàstic (Millor Direcció) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Mubi, E: 13.02.2026. Mercat francès, D: ARP Sélection, E: 11.02.2026. Mercat italià, D: Lucky Red, E: 01.01.2026. Mercat EUA, D: Neon, E: limitada, 25.12.2026; general, 16.01.2026. Vendes internacionals: pendent.
