Fitxa: “Nino” (Pauline Loquès, 2025)

♦ Atenció a Nino, de Pauline Loquès! Perquè la pel·lícula ha cridat molt l’atenció allà on s’ha projectat i perquè el seu protagonista, el quebequès Théodore Pellerin, està sent elogiat i premiat per com encarna el noi a qui la vida se li capgira sobtadament. Ell és en Nino, que d’aquí tres dies haurà d’encarar una gran prova. Mentrestant, deambula per París, enfronta dilemes i confessions… Ha perdut les claus del pis, ha rebut un diagnòstic que…
En la seva estrena mundial a la Setmana de la Crítica de Canes, mesos abans d’impressionar al Festival de Cinema de Toronto, Nino i el seu actor ja van causar sensació. En presentar-la, els responsables de la veterana secció paral·lela de Canes ja van advertir que es tractava del «primer llargmetratge de la directora francesa Pauline Loquès. Tres dies decisius en la vida d’un jove que ja no sap per on agafar-se-la i és al carrer després de perdre les claus del seu pis. Deambulacions, dilemes i confessions són a l’ordre del dia en aquesta magnífica crònica en temps real, girada cap a la llum, en què l’actor quebequès Théodore Pellerin ens commou amb la subtilesa de la seva interpretació».
Pauline Loquès ha estat prèviament guionista d’un parell de sèries de TV i ha dirigit el curtmetratge La vie de jeune fille (2018) -comèdia dramàtica en què una dona reeixida de trenta anys, va cap a la seva festa de solters i, un cop hi arriba, el promès li diu que està trencant el compromís: com li passa ara al Nino del primer llargmetratge de Loquès, també a aquella dona li costa molt de fer saber a la seva gent, als amics, la veritat del que li està passant; com si, l’un i altre tinguessin por que les coses esdevinguessin reals si les expliquen als altres-.
A en Théodore Pellerin (Quebec, 13.06.1997), alguns el vam descobrir fa temps, quan aquest magnífic i prolífic jove actor duia ja una dilatada carrera (centrada sobretot al seu país). L’havíem vist de secundari a Juste la fin du monde (Xavier Dolan, 2016), però va ser molt especialment a la comèdia d’adolescents davant l’esclat de l’amor, Genesis (Philippe Lesage, 2018), i a l’estimable Never Rarely Sometimes Always — Nunca, casi nunca, a veces, siempre — Mai raramente a volte sempre (2020), de la mai prou valorada cineasta independent Eliza Hittman, que vam adonar-nos-en del seu talent interpretatiu, de la generositat amb què es lliura als papers que incorpora.
Producció: França. Any: 2025: Durada: 1h36. Versió original: en francès.
Sinopsi: D’aquí a tres dies, en Nino (Théodore Pellerin) haurà d’afrontar una gran prova. Fins aleshores, els metges li han donat dues missions. Dos imperatius que conduiran el jove a través de París, empenyent-lo a reconnectar amb els altres i amb ell mateix.
Tràilers: VOSE, VOF, VI, VOSA.
Amb: Théodore Pellerin (Nino), William Lebghil (Sofian), Salomé Dewaels (Zoé), Jeanne Balibar (la mare), Camille Rutherford (Camille), Estelle Meyer (Lina), Victoire Du Bois (oncòloga).
Guió: Pauline Loquès, amb la col·laboració de Maud Ameline. Muntatge: Clémence Diard. Fotografia: Lucie Baudinaud. Compositor música complementària: Gael Rakotondrabe.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Dossiers de premsa: en espanyol | en francès | en anglès.
Festival d’estrena mundial: Setmana de la Crítica de Canes 2025 ·Competició. Premi destacat: Premi Interpretació Revelació Setmana de la Crítica de Canes 2025 –Théodore Pellerin-. Festival de preestrena a Catalunya: D’A 2026 · Radar. I també: César 2026 Millor Òpera Prima, César Millor Actor Revelació –Théodore Pellerin- | Altres reconeixements.
Productores: Blue Monday Productions (francesa), France 2 Cinéma* (francesa).
Mercat espanyol, D: Surtsey Films, E: 26.06.2026. Mercat francès, D: jour2fête, E: 17.09.2025. Mercat italià, D: Filmclub Distribuzione, E: 30.04.2026. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: The Party Film Sales.
Nota: edito aquest apunt en una data prèvia a l’estrena al mercat espanyol, quan encara els cines no n’han programat les sessions.
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film (jour2fête)
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