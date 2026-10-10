Fitxa: ‘Naza’ (Yuval Abraham i Rachel Szor, 2026)

♦ Documental que revela amb detall els sistemes en què es basa l’assassinat massiu calculat de civils palestins per part d’Israel a Gaza, ha impactat enormement públic i crítica, ha estat aplaudit i premiat a Venècia 2026 i Sant Sebastià 2026, és durament atacat pel règim de Binyamín Netanyahu i la dreta israeliana, s’estrena ja als cines i, produït per l’anglesa ‘The Guardian Documentaires’, es dinfondrà gratuïtament per internet a les properes setmanes. Han dirigit Naza, Yuval Abraham i Rachel Szor, dos dels autors de l’oscaritzat No Other Land — Cap altra terra. Es tracta de sengles cineastes israelians que expliquen, en relació amb Naza: «Vam fer aquesta pel·lícula per un sentit de responsabilitat: el de fer servir la nostra posició com a israelians per examinar els sistemes que hi ha darrere de la matança massiva de civils palestins, de la qual el nostre país és responsable. Durant els tres anys que hem dedicat a filmar-la, ens hem trobat plantejant-nos les mateixes preguntes que es feia la generació dels nostres avis i que han recorregut tot el segle XX: com pot un grup de persones permetre la deshumanització total d’un altre grup? Com funcionen, per dins, els sistemes que fan possible aquesta realitat? Moltes de les revelacions que apareixen a la pel·lícula es van publicar gairebé immediatament després que les descobríssim, durant els mesos posteriors als atacs del 7 d’octubre, al diari The Guardian —un dels productors de NAZA—, en col·laboració amb els mitjans amb què comparteix la investigació periodística: +972 Magazine i Local Call. La pel·lícula ens permet aprofundir en una dimensió que, per si sola, la nostra tasca de periodisme d’investigació no podia explorar: no només les paraules que es pronuncien, sinó també les que no es diuen, el silenci. És responsabilitat de tots nosaltres trencar aquest silenci»
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h20. Versió original: en hebreu modern i anglès. Especificacions tècniques: Color | Relació d’aspecte: pendent | So: pendent.
Sinopsi: El film recull les declaracions de vint-i-quatre oficials dels serveis d’intel·ligència militar i soldats israelians que han participar en les operacions a Gaza. Testimonis que es deixen a l’anonimat, modificant-los rostres i veus, s’han enregistrat de nit, a terrats de Tel-Aviv, i s’alternen amb imatges de la vida quotidiana a la ciutat, creant un contrast entre aquesta vida diària dels israelians i les terribles conseqüències de les operacions del seu exèrcit contra els palestins.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI, VOSA.
Amb: Yuval Abraham, que entrevista 24 soldats i oficials d’intel·ligència israelians.
Guió: Yuval Abraham, Rachel Szor. Muntatge: Yuval Abraham, Rachel Szor, Harry Davies. Fotografia: Un anònim i Rachel Szor. Efectes visuals: Clark Kimberly, Ian Hutchinson, Rudi H. Música original: Micachu. Muntatge del so: Lars Ginzel, Benjamin Hörbe, Robert Farr.
Rodatge: De nit als terrats de Tel-Aviv, entre el 2023 i el 2025.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Mostra de Venècia 2026 · Concurs . Premi destacat: Premi Especial del Jurat de Venècia 2026. Altres festivals destacats: Sant Sebastià 2026 · Perlak / Nova York FF 2026. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en italià. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang) | Naza, el nou film de Yuval Abraham i Rachel Szor, dos dels quatre directors coautors del documental No Other Land — Cap altra terra, guanyador de l’Oscar 2025. Està produït per ‘The Guardian’ i James Wilson (JW Films), amb Jonathan Glazer (La zona d’interés) com a productor executiu | Variety · Etiqueta ‘Naza’ (ang).
Producció: Harry Davies, Lindsay Poulton, James Wilson, Rachel Szor. Coproducció: Ekaterina Ochagavia, Noa Yachot i (per ‘The Guardian’) Katharine Viner, Owen Gibson, Betsy Reed, Bethan McKernan. Producció executiva: Jonathan Glazer, Harriet Gugenheim, Joseph Schull, Wendy Vanden Heuvel i (per ‘The Guardian’) Paul Lewis, Nicole Jackson.
Companyies productores: The Guardian · Documentaires* (anglesa), JW Films* (anglesa). Productores associades: Placeholder Films (anglesa), Unseen Hands Productions (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: Elastica, E: 09.10.2026. Mercat francès, D: mk2, Sessions Especials: 12 i 13.10.2026. Mercat italià, D: I Wonder, E: 28.09.2026. Mercat britànic: Dogwoof, E: 16.10.2026. Mercat EUA, D: The Guardian, E: pendent. Vendes internacionals: mk2.
La projecten en VOSE: Zumzeig (BCN), Verdi (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Screenbox (Lleida), Cines Babel (València), Cines Lys (València).
La projecta en VOSF: -el 12 i 13 d’octubre de 2026- Castillet (Perpinyà).
Altres cines, també en VOSE: Sucre (Vic), Sucre (Vila-real).
Cineclubs: pendent.
Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 9 d’octubre de 2026 | Recull de publicacions, en diversos idiomes, sobre la pel·lícula (Altres veus) | Entrevistes i declaracions.
Pendent.
—
PORTADA: Cartell anglès de la pel·lícula
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!