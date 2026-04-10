Fitxa: “Miralls Nº3” – “Espejos Nº3” – “Miroirs nº3” – “Miroirs Nº3 · Il mistero di Laura” (Christian Petzold, 2025)

♦ Considerada com una pel·lícula menor del sempre interessant (tot i que discutit) cineasta alemany Christian Petzold, Miroirs Nº3, no la va presentar al Festival de Berlín, on no tan sols és un habitual sinó que, a més a més, hi ha reconeixements ben notables [Gran Premi amb El cel roig (2023), Premi FIPRESCI amb Undine (2020), Millor Direcció amb Barbara (2012), premi FIPRESCI Panorama amb Wolfsburg (2003)]; ni tan sols al Festival de Sant Sebastià, on guanyà el premi FIPRESCI amb Phoenix (2014), ni a la Mostra de Venècia, on va participar al Concurs pel Lleó d’Or amb Jerichow (2008) i a Cinema del Presente amb The State I Am In (2000). Miroirs Nº3 (2025) va significar el seu debut a Canes, però a la secció paral·lela Quinzena dels Cineastes. Fidel tanmateix a les constants temàtiques del seu cinema, «trauma, memòria, mite i identitat» (TIFF), aquesta història en què una supervivent d’accident automobilístic mortal queda acollida a la casa d’una testimoni de la tragèdia, on es va refent però aviat s’hi intranquil·litza…, està protagonitzada per Paula Beer, que ja ha treballat amb Christian Petzold en tres ocasions anteriors. El títol, “Miroirs No.3”, fa referència a una suite per a piano de Ravel.
De Christian PETZOLD, Miroirs No.3 — Miralls Nº3 — Espejos Nº3 — Miroirs Nº3 · Il mistero di Laura.
Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h26. Versió original: en alemany.
Sinopsi: Durant un cap de setmana al camp, la Laura una estudiant de Berlín, sobreviu miraculosament a un accident de cotxe. Salvada físicament però profundament commocionada, l’acull la Betty, que ha presenciat l’accident i la cuida afectuosament. De mica en mica, el marit i el fill de la Betty superen les seves primeres reticències i en aquella casa s’instal·la una tranquil·litat gairebé familiar. Però aviat, ja no poden ignorar el seu passat i la Laura ha d’afrontar la seva pròpia vida…
Amb: Paula Beer (Laura), Barbara Auer (Betty), Matthias Brandt (Richard), Enno Trebs (Max), Philip Froissant (Jakob), Victoire Laly (Debbi), Marcel Heuperman (Roger).
Guió: Christian Petzold. Muntatge: Bettina Böhler. Fotografia: Hans Fromm. Música: hi sonen Miroirs III – Une barque sur l’océan (de Maurice Ravel) i The Night (d’ Al Ruzicka i Bob Gaudio, interpretat per Frankie Valli i The Four Seasons). So: Andreas Mücke-Niesytka; disseny del so: Dominik Schleier, Marek Forreiter, Bettina Böhler; mescles finals:Lars Ginzel. Càsting: Alexandra Montag. Vestuari: Katharina Ost. Maquillatge i perruqueria: Hannah Fischleder, Hanna Hackbeil. Direcció artística: Petra Ringleb. Disseny de producció: Kade Gruber. Direcció de producció: Elisa Hengen.
Festivals i premis: BARCELONA · D’A 2026 – Focus | VALLADOLID 2025 – Secció Oficial | LONDRES 2025 | NOVA YORK 2025 | TORONTO 2025 | CANES – Quinzena dels Cineastes 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Filmin (cines), E: 10.04.2026. Mercat francès, D: Les Films du Losange, E: 27.08.2025. Mercat italià, D: Wanted Cinema, E: 26.02.2026. Mercat EUA, D: Metrograph Pictures*, E: restringida, 20.03.2026; general, 27.03.2026. Vendes internacionals: The Match Factory.
La projecten en VOSC: Espai Texas (Barcelona).
La projecten en VOSE: Zumzeig (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d'articles d'altri: Altres veus.
—
FOTO DE PORTADA: cartell del film (Les Films du Losange)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!