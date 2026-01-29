Fitxa: “Marty Supreme”, de Josh Safdie

♦ Superada l’etapa d’actor post-adolescent, en Timothée Chalamet està sent àmpliament reconegut, aplaudit i premiat com ja un sòlid valor de la seva generació, potser fins el més destacat, especialment per com, a “Marty Supreme”, dóna vida a en Marty Mauser, un noi amb una ambició desmesurada que està disposat a tot per fer realitat el seu somni i demostrar al món sencer que res no li és impossible. Es tracta d’una ‘ficció’ més que no pas d’un ‘biopic’ sobre el jugador professional de tennis de taula Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de taula, des que va començar a jugar per apostes a Manhattan fins a guanyar 22 títols importants i convertir-se en el més veterà a guanyar una competició nacional d’esports de raqueta, amb 67 anys. Amb 9 nominacions als Oscar, aquest film projecta cap al futur la carrera en solitari del proteic i apassionat cineasta Josh Safdie.
De Josh Safdie, Marty Supreme.
Producció: EUA (A24, Central Studios). Any: 2025. Durada: 2h29. Versió original: en anglès, amb alguna ràfega de francès i japonès.
Sinopsi: Som al 1952, i en Marty Mauser està atrapat venent sabates a l’estreta botiga del seu oncle al Lower East Side de Nova York: una feina que no ha triat, dins d’una vida que sent com si ja estigués escrita d’antuvi. El tennis de taula s’ha convertit en la seva via d’escapament. No només de la botiga, sinó de tot plegat: la seva família, el seu barri, les regles no escrites sobre qui importa i qui no. Ha de bregar amb una mare dominant, una nòvia embarassada, les butxaques buides i tot el sistema capitalista… però ell somia amb el triomf (en tots sentits) mitjançant el ping-pong, mal que en aquella època, a l’Amèrica de la postguerra, aquest esport tingués poc prestigi social i estava relativament poc implantat. I res no pot impedir que esdevingui en Marty Supreme, perquè per a ell cada dificultat és un motiu per a anar més amunt.
Amb: Timothée Chalamet (Marty Mauser), Gwyneth Paltrow (Kay Stone), Tyler (the Creator) Okonma (Wally), Odessa A’zion (Rachel Mizler), Kevin O’Leary (Milton Rockwell), Abel Ferrara (Ezra Mishkin), Fran Drescher (Rebecca, la mare d’en Marty), Luke Manley (Dion Galanis)
Guió i Muntatge: Josh Safdie, Ronald Bronstein. Fotografia: Darius Khondji. Música: Daniel Lopatin. So: Joe White (mescles), Wyatt Sprague (muntador d’efectes), Skip Lievsay (mesclador final / supervisor del muntatge de so). Efectes visuals: Eran Dinur (supervisor). Càsting: Jennifer Venditti. Vestuari: Miyako Bellizzi. Direcció artística: Doug Huszti, Jeremy W. Foil. Disseny de producció: Jack Fisk.
Festivals i premis: Nova York FF 2026 – Spotlight (estrena mundial) | Oscar 2026 (9 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Original, Muntatge, Fotografia, Actor – Timothée Chalamet-, Càsting, Vestuari, Disseny de Producció) | Globus d’Or 2026 (1 premi: Actor -Timothée Chalamet- i 2 nominacions -Pel·lícula, Guió)| BAFTA 2026 (11 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Original, Muntatge, Fotografia, Actor – Timothée Chalamet-, Actriu Secundària – Odessa A’zion-, Càsting, Vestuari, Maquillatge i Perruqueria, Disseny de Producció) | Altres reconeixements.
