Fitxa: “Marielle lo sabe todo” – “La Gifle” – “Lo schiaffo” (Frédéric Hambalek, 2025)

♦ Ai, els fills! Ho veuen tot, el que passa dins de casa! I si… la noieta, al damunt, tingués poders telepàtics? Agafant aquesta idea, el director i guionista Frédéric Hambalek (Karlsruhe, Alemanya, 1986) ens mostra com s’esquerda el fràgil equilibri (amagat) d’una parella aparentment perfecta… quan es troben que a la Marielle, la “nena”, ja no li poden amagar res, perquè “ho sap tot”…
What Marielle Knows és el segon llargmetratge de Frédéric Hambalek, que, després de seguir estudis als Estats Units i dirigir diversos curts, va signar l’òpera prima Modell Olimpia (2020), que gira sobre una mare disposada a canviar les obsessions inquietants del seu fill.
Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h26. Versió original: en alemany, amb algun diàleg en francès i anglès. Especificacions tècniques: Color, format 1.85:1 > 16/9.
Sinopsi: La Júlia i en Tobies semblen la parella perfecta. Tanmateix, darrere aquesta façana s’hi amaguen esquerdes. El seu fràgil equilibri es trenca quan, de manera inesperada, la seva filla, la Marielle, desenvolupa habilitats telepàtiques que li permeten veure i sentir tot el que fan els seus pares. Les mentides que s’han estat dient surten a la llum i comencen a viure situacions cada vegada més incòmodes, absurdes i inesperades. El joc de la manipulació ha començat, però ja no poden enganyar la Marielle. Ella ho sap tot.
Tràilers: VOSE, VOSF, VI, VOSA, VO.
Amb: Julia Jentsch (Julia), Felix Kramer (Tobias), Laeni Geiseler (Marielle), Mehmet Ateşçi (Max), Moritz Treuenfels (Sören).
Guió: Frédéric Hambalek. Muntatge: Anne Fabini. Fotografia: Alexander Griesser. Música original: Steffen Pfauth. So: Steffen Pfauth (disseny), Alexander Weuffen (mescles de regravació), Henning Hein (mescles de regravació i supervisor del muntatge), Tobias Kraaz (muntador de diàlegs). Càsting: Ulrike Müller, Anne Walcher. Vestuari: Mara Laibacher. Disseny de producció: Bartholomäus Martin Kleppek.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies.
Festival d’estrena mundial: Berlín 2025 · Competició. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: Marielle lo sabe todo | La Gifle. Informació: Wikipedia.
Direcció de producció: Jörg Schneider. Producció: Philipp Worm, Tobias Walker (de la prod. Walker + Worm Film GmbH & Co. KG). Coproducció: Frédéric Hambalek.
Companyies productores: Walker + Worm Film GmbH & Co. KG (alemanya). Coproductora: Zweites Deutsches Fernsehen -ZDF-* (alemanya).
Mercat espanyol, D: Karma Films, E: 10.07.2026. Mercat francès, D: Paname Distribution, E: 18.03.2026. Mercat italià, D: Lucky Red, E: 27.11.2025. Mercat alemany, D: DCM Film Distribution, E: 17.04.2025. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Lucky Number.
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), Verdi (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Enllaç amb crítiques i articles en català sobre estrenes del 10 de juliol | També, Berlín 2025: la Competició.
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PORTADA: Cartell del film (DCM Film Distribution)
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