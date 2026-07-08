Fitxa: “Magallanes” – “Magellan” – “Magalhães” (Lav Diaz, 2025)

♦ Amb implicació catalana (coproducció de l’Albert Serra i Montse Triola), Magalhães, de Lav Diaz, se centra (evidentment) en la figura de Fernão de Magalhães, «conegut pel fet d’haver iniciat la primera circumnavegació de la història»(§), a qui dona vida a la pantalla l’actor mexicà Gael García Bernal. Això sí, la sinopsi oficial del film ens diu que: «Aquesta no és la llegenda de Magalhães, sinó la veritat del seu viatge».
«Sempre he somiat fer una pel·lícula sobre Magalhães. Com a filipí, l’arribada de Magalhães a les nostres costes representa el primer «contacte» amb Occident… un esdeveniment fundacional que va marcar l’inici d’una nova era per a nosaltres», ha manifestat l’autor del film, Lav Diaz, tot afegint: «Magalhães ha estat sempre el paradigma de l’explorador, el model per a qualsevol que vulgui anar més enllà del món conegut, com els astronautes. La saga de Magalhães, el seu periple, continua sent una referència. Però Magalhães també és un model per a aquells que busquen descobrir noves possibilitats. Com passa en el cinema, on encara es creu que es poden eixamplar els límits del mitjà, Magalhães contemplava el món dient: “Ja trobarem alguna cosa que encara no hagi estat descoberta”. És el somni romàntic que imagina el paradís a la Terra com una gran descoberta pendent de fer. Magalhães sabia que mai no podria arribar a ser rei, però sí que podia trobar algun indret on fer realitat els seus somnis i les seves ambicions. (..) També hi ha la idea de la trobada, del primer contacte, i dels seus efectes perdurables. Avui dia, el 80 % dels filipins continuen sent catòlics i, de fet, la icona religiosa més important del país és el Santo Niño, que va portar Magalhães. Celebrem el Santo Niño en moltes regions, prova que la seva influència encara és ben present.(..) També hi ha Beatriz, l’esposa de Magalhães. En els relats històrics no és més que una nota a peu de pàgina: tres línies, quatre a tot estirar. Això ens dona una certa llibertat per construir un relat al seu voltant i vincular-la profundament amb Magalhães. Beatriz és essencial per entendre la manera com Magalhães concebia l’exploració del món, perquè sempre va ser present en ell, al seu cor, a la seva ànima. Crec que Beatriz representa l’ànima de Magalhães. Beatriz i els fills, és clar. Penso que alimentava el somni de poder tenir una vida familiar en tornar de l’expedició. (..) La pel·lícula tindrà una versió de nou hores, en la qual es revelarà tota la història de Beatriz. (..) El meu tema és la història de les Filipines. Des del nostre punt de vista, els protagonistes d’aquesta història són Humabon, el rei, i Lapu-Lapu, el cap que va matar Magalhães. Lapu-Lapu és el gran heroi de la nostra història. Tanmateix, estic convençut que no va ser res més que una creació de Humabon. Després d’haver llegit nombroses obres i contrastat els fets, qualsevol bon investigador trobaria aquest personatge força discutible. Els esdeveniments no encaixen. Crec que la pel·lícula tindrà, en certa manera, una dimensió revisionista. Em sembla interessant qüestionar els clixés establerts. El nostre problema més gran a les Filipines és la fabricació de mites. Es podria dir que tot va començar amb la creació d’aquesta figura, Lapu-Lapu. Ningú no l’ha vist mai; molt probablement, ni tan sols va existir. Avui aquesta mitologia alimenta els demagogs. Vam tenir Marcos pare, el dictador. Més recentment, Duterte. Han arribat a ser dirigents gràcies a aquesta mitificació. És tot un model d’organització social. Viure en el món real envoltats d’aquests mites és difícil, perquè vivim constantment enganyats. (..) El que vull és filmar la Història. I, per fer-ho, és essencial filmar les persones. Per això m’agrada combinar actors professionals i no professionals. He treballat amb alguns dels actors més importants de les Filipines. Un actor professional és capaç d’adaptar-se realment al que passa: té les eines, la tècnica i el domini de l’espai i de l’entorn. En canvi, un actor no professional, amb la seva naturalitat de vegades maldestra, crea una tensió única. Aquest neguit, aquestes reaccions espontànies davant la improvisació, aporten una autenticitat colpidora»
Lav Diaz (Datu Paglas, Maguindanao, Mindanao, Filipines, 30.12.1958) és especialment reconegut«pels seus llargmetratges de format èpic, que sovint superen les cinc hores de durada, explora temes vinculats a la història política i social de les Filipines, el trauma col·lectiu, la lluita per la justícia i la resiliència humana. (..) És considerat un dels principals representants del slow cinema, un estil caracteritzat pels plans fixos, un ritme contemplatiu i un profund compromís amb el temps i l’espai. Des del 1998 ha dirigit divuit pel·lícules i ha rebut nombrosos premis internacionals, entre els quals destaquen el Lleopard d’Or del Festival de Locarno (From What Is Before — Mula sa kung ano ang noon, 2014), l’Os de Plata de la Berlinale (Lullaby to the Sorrowful Mysteries — Hele sa hiwagang hapis, 2016) i el Lleó d’Or de la Mostra de Venècia (The Woman Who Left — Ang babaeng humayo, 2016)» (§)
De Lav DIAZ, Magalhães – Magallanes – Magellan.
Producció: Portugal, Catalunya, França, Filipines. Any: 2025. Durada: 2h36. Versió original: en portuguès, espanyol, tagàlog i francès. Especificacions tècniques: Color, format 4:3 (1.33:1), 24 fps, 4k, DCP, so 5.1.
Sinopsi: Segle XVI. En Magalhães, un jove i ambiciós navegant portuguès, es rebel·la contra el poder del rei, que no dona suport al seu somni de descobrir el món. Aconsegueix convèncer la Corona espanyola perquè financi la seva agosarada expedició cap a les llegendàries terres d’Orient. El viatge resulta molt més dur del que ningú havia imaginat: la fam i els motins duen la tripulació al límit. Quan finalment arriben a les illes de l’arxipèlag malai, la ment d’en Magalhães canvia. S’obsessiona amb la conquesta i la conversió, fet que desencadena revoltes violentes que escapen del seu control.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Gael García Bernal (Fernão de Magalhães), Ângela Azevedo (Beatriz Barbosa de Magalhães), Amado Arjay Babon (Enrique de Malacca), Ronnie Lazaro (Raja Humabon), Hazel Orencio (reina Juana), Tomás Alves (Francisco Serrão), Bong Cabrera (Raja Kulambo), Baptiste Pintaux (pare Pero de la Reina), Brontis Jodorowsky (bisbe Juan de Fonseca), Dario Yazbek Bernal (Duarte Barbosa), Roger Alan Koza (Alfonso de Albuquerque), Chloe Maayan (serventa), Max Grosse Majench (Juan de Cartagena).
Guió: Lav Diaz. Muntatge: Artur Tort, Lav Diaz. Fotografia: Artur Tort, Lav Diaz. Efectes Visuals: Arnaud Chelet. Música original: Marc Verdaguer. So: Jordi Ribas (disseny), Miguel Martins (mescles, mescles de regravació), Emmanuel Bonnat (so directe), Cecil Buban (so directe). Càsting: Hazel Orencio, Hugo Martins, Sanny Joaquin, Rui Esperança, Cecil Buban. Maquillatge: Olga José, Francisca Sobral. Perruqueria: Georgia Guanzon. Vestuari: Célia Fernandes, Kim Perez, Zeus Bascon. Direcció artística: Allen Alzola, Isabel García. Disseny de producció: Lav Diaz.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2025 · Cannes Première. Premi destacat: Valladolid 2025 · Espiga d’Or -exaequo amb The Mastermind-. Festival de preestrena a Catalunya: BCN FF 2026 · Fora de Competició. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en francès | en anglès (1) | en anglès (2).
Direcció de producció: Hazel Orencio, Luís Magina. Producció: Joaquim Sapinho i Marta Alves -per Rosa Filmes-; Albert Serra i Montse Triola -per Andergraun Films-; Paul Soriano i Mark Viktor -per Black Cap Pictures-; Joaquim Sapinho i Albert Serra -per Lib Films-. Producció executiva: Montse Triola, Paul Soriano, Loren Legarda, Alexis Zaragoza, Mark Victor, Ferdinand Arpon Cayanong.
Companyies productores: Rosa Filmes* (portuguesa), Andergraun Films (catalana), Lib Films* (francesa), Black Cap Pictures* (filipina). Coproductores: El Viaje Films (canària). Companyies associades: Volos Films* (Taiwan), Ten17P* (filipina), Ultramarina Filmes (portuguesa), ARTE* (francesa).
Mercat espanyol, D: A Contracorriente, E: 03.07.2026. Mercat francès, D: Nour Films, E: 31.12.2025. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Janus Films, E: 09.01.2026. Vendes internacionals: Luxbox.
La projecten en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Zumzeig (Barcelona), Verdi (Barcelona), Cines Babel (València),
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
PORTADA: Cartell del film (Rosa Filmes)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!