Fitxa: “Los últimos días de María Antonieta” – “Le Déluge” – “Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” (Gianluca Jodice, 2024)

♦ Tot i que la Història de la Revolució Francesa, la caiguda de l’Antic Règim, és de sobres coneguda, «aquest breu episodi relatiu a l’empresonament i al final de la família reial a [la Tour du] Temple no és tan conegut ni tan explicat», ha declarat el cineasta Gianluca Jodice, en exposar l’interès de centrar-hi Le Déluge — Los últimos días de María Antonieta — Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. Se n’ha documentat: «El llibre que em va servir de base és un dels que relaten el procés de Lluís XVI, reproduint-hi els plantejaments i les acusacions dels revolucionaris, així com la defensa del rei. A més, és clar, el diari de l’empresonament del servent del rei, que va romandre al costat seu fins al dia que el van executar, va ser una font fonamental. Es tracta d’un relat meticulós de la vida quotidiana i del progressiu enfonsament de l’existència dels seus protagonistes» (§). I, amb el seu coguionista, han estructurat el film en tres parts: «La pel·lícula és la fenomenologia d’una caiguda: la caiguda de l’Antic Règim a través dels cossos i dels caps (!) del rei i de la reina. Els tres actes reflecteixen cadascun un moment narratiu, polític i psicològic ben definit: els déus, els homes i els morts. Com si es volgués conferir al relat una connotació metafísica, i no només històrico-política» (§).
«Gianluca Jodice, nascut el 1973, és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Nàpols. Va dirigir els curtmetratges Carne di topo (1999) i La Signorina Holibet (2001), així com diversos documentals, entre els quals Cercando la grande bellezza (2015), dedicat a la pel·lícula de Paolo Sorrentino. Després de dirigir les sèries 1992 (2015) i 1993 (2017), centrades en les transformacions polítiques d’aquells anys a Itàlia, el 2021 va realitzar Il cattivo poeta — El poeta y el espía — Le Poète et le dictateur — Bad Poet, el seu primer llargmetratge de ficció, protagonitzat, entre d’altres, per Sergio Castellitto. Le Déluge — Los últimos días de María Antonieta — Gli ultimi giorni di Maria Antonietta és el seu segon llargmetratge de ficció»(§).
De/D’ Gianluca JODICE, Le Déluge — Los últimos días de María Antonieta — Gli ultimi giorni di Maria Antonietta — The Flood.
Producció: Itàlia (95%), França (5%). Any: 2024. Durada: 1h41. Versió original: en francès.
Sinopsi: 1792. Lluís XVI, Maria Antonieta i els seus fills han estat arrestats i empresonats a la Tour du Temple, sinistre castell de París, on esperen ser jutjats. Lluny de l’esplendor de Versalles, es troben, per primera vegada a la vida, aïllats i vulnerables.
Tràilers: VOSE, VOF, VI, VOSA.
Amb: Mélanie Laurent (Maria Antonieta), Guillaume Canet (Lluís XVI), Aurore Broutin (Elisabet de França), Hugo Dillon (Henri), Tom Hudson (Manuel), Roxane Duran (Madame de Lamballe), Anouk Darwin Homewood (Maria Teresa de França), Vidal Arzoni (el dofí, Lluís-Carles de França), Fabrizio Rongione (Jean-Baptiste Cléry).
Guió: Filippo Gravino i Gianluca Jodice, lliurement inspirat en els quaderns de Cléry, ajuda de cambra del Rei, que va fer-li costat fins a la seva mort. Muntatge: Giuseppe Trepiccione. Fotografia: Daniele Ciprì. Música original: Fabio Massimo Capogrosso. Vestuari: Massimo Cantini Parrini. Maquillatge: Alessandra Vita, Valentina Visintin. Perruqueria: Aldo Signoretti, Domingo Santoro. Disseny de producció: Tonino Zera.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies, Filmitalia. Dossiers de premsa: Le Déluge | The Flood.
Festival d’estrena mundial: Locarno FF 2024 · Inauguració · Piazza Grande. Premis destacats: David di Donatello 2025 (4 premis -Vestuari, Perruqueria, Disseny de Producció i Maquillatgte-). I també: Altres reconeixements.
Informació: Wikipédia, Cineuropa 02.05.2023, Dove è stato girato ‘Le Déluge’, . Productores: Ascent Film (italiana), Rai Cinema* (italiana), Adler Entertainment (italiana), Quad Films (francesa).
Mercat espanyol, D: Filmax, E: 26.06.2026. Mercat francès, D: Memento Films, E: 25.11.2024. Mercat italià, D: BiM Distribuzione, E: 21.11.2024. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Goodfellas.
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (Barcelona), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film (BiM Distribuzione)
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