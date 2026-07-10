Fitxa: “Los músicos” – “Les Musiciens” (Grégory Magne, 2025)

♦ Les Musiciens «és una comèdia amb tocs dramàtics que narra la història d’un quartet de corda i d’un home obligat a reinventar-se professionalment, que emprenen plegats un singular viatge artístic i personal. En Grégory Magne va ser guardonat amb el premi a la Millor Direcció al Festival de Cinema Francès de Màlaga per aquesta obra, que reuneix a la pantalla músics professionals al costat de Valérie Donzelli i un magnífic Frédéric Pierrot. És en aquesta narració coral on Magne es mou amb una gran habilitat i aconsegueix submergir-nos en l’univers de la música, tot retratant-ne les tensions amb elegància, un toc de fantasia i una gran càrrega emotiva. La pel·lícula ofereix unes interpretacions exquisides, protagonitzades per músics reals, que donen vida a una banda sonora original excepcional composta per Grégoire Hetzel, col·laborador habitual d’Arnaud Desplechin i Mathieu Amalric. És en aquestes partitures on esclata tota la força i la bellesa del film, i on aflora la necessitat del vincle entre les persones» (§).
De Grégory MAGNE, Les Musiciens — Los músicos — The Musicians.
Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h42. Versió original: en francès, amb diàlegs en anglès i alemany. Especificacions tècniques: Color, format 2.35 : 1, DCP, so 5.1.
Sinopsi: L’Astrid Thompson aconsegueix finalment fer realitat el somni del seu pare: reunir quatre Stradivarius per a un concert únic, esperat pels melòmans d’arreu del món. Però la Lise, en George, en Peter i l’Apolline, els quatre virtuosos reclutats per a l’ocasió, són incapaços de tocar plegats. Els xocs d’ego se succeeixen al ritme dels assajos. Sense cap altra sortida, l’Astrid decideix anar a buscar l’única persona que, a parer seu, encara pot salvar l’esdeveniment: en Charlie Beaumont, el compositor de la partitura.
Tràilers: VOSE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Valérie Donzelli (Astrid Carlson), Frédéric Pierrot (Charlie Beaumont), Marie Vialle (Lise Carvalho, violoncel·lista), Mathieu Spinosi (George Massaro, 1r violí), Emma Ravier (Apolline Dessartre, viola), Daniel Garlitzky (Peter Nicolescu, 2n violí), Valentin Pradier (Louis), Nicolas Bridet (el germà de l’Astrid), François Ettori (el lutier)
Guió: Grégory Magne, amb la col·laboració d’Haroun. Muntatge: Béatrice Herminie. Fotografia: Pierre Cottereau. Música original: Grégoire Hetzel. Supervisió musical: Daniel Garlitzky. So: Daniel Sobrino (mescles de regravació), Olivier Goinard (mescles de regravació), Nicolas Cantin (muntador de diàlegs i tècnic de so), Fanny Martin (editor de so). Càsting: Antoine Carrard. Maquillatge: Djenete Bouadjadj, Christophe Oliveira. Perruqueria: Stéphane Desmarez. Vestuari: Bénédicte Mouret. Direcció artística: pendent. Disseny de producció: Valérie Faynot.
Rodatge: Entre el 18.03.2024 i el 25.04.2024, a Diamond SP Studio, Auvers-Saint-Georges (França) -escenes exteriors-, Església de Notre-Dame de l’Assomption, Mont-devant-Sassey, Meuse (França) -un concert-, Château de Sept-Saulx, Sept-Saulx, Marne (França) -residència on s’estan i assagen els músics-, Conservatori de Música, Reims, Marne (França).
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Istanbul Film Festival 2025*. Premi destacat: Millor Direcció, al Festival de Cinema Francès de Màlaga 2025. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: Los músicos | Les Musiciens | The Musicians. Informació: Wikipédia.
Direcció de producció: Claudia Cheilian. Producció: Frédéric Jouve i Pierre-Louis Garnon, amb Marie Lecoq.
Companyies productores: Les Films Velvet* (francesa). Coproductora: Baxter Films* (francesa).
Mercat espanyol, D: La Aventura, E: 03.07.2026. Mercat francès, D: Pyramide Distribution, E: 07.05.2025. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Outsider Pictures, E: 08.08.2025. Vendes internacionals: Pyramide International.
La projecten en VOSE: Cinema Truffaut (Girona), Cinemes Girona (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Cines Babel (València).
Cineclubs: pendent.
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PORTADA: Cartell del film (Outsider Pictures)
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