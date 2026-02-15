Fitxa: “Los danubios”, de Jaume Claret Muxart (curt)

♦ El riu Danubi és important per al jove cineasta català Jaume Claret Muxart. Dos anys abans d’evocar-ne les seves excursions familiars d’adolescent, a la preciosa Estrany riu, en Claret va inspirar-se en relats de Claudio Magris que l’editorial descriu així: «Paisatges, ambients, trobades, reflexions, experiències d’un viatge que, amb humor i tendresa, recorre el vell riu, des de les seves fonts fins al Mar Negre. Un viatge exterior, doncs, i alhora una aventura interior amb una curosa i erudita documentació que esdevé objecte de ficció i digressió fantasiosa per al viatger atent als llocs, als llibres i a les persones». Font d’inspiració per a aquest curtmetratge, que fa venir moltes ganes de veure’l, especialment ara, perquè és al Danubi que s’ambienta ‘Estrany riu’.
De Jaume CLARET MUXART, The Danube Rivers — Los danubios — Die Donau.
Producció: Catalunya (Jaume Claret Muxart, Orna Cine, Nova Poc de Molt, Zuzu Cinema), País Basc (Elias Querejeta Zine Eskola) . Any: 2023. Durada: 0h18. Versió original: en alemany. Format: 16mm.
Sinopsi: Un escriptor recorre el Danubi a la recerca de l’origen del riu. Diuen que les seves aigües provenen d’una aixeta mal tancada d’una casa. Pel camí l’escriptor es troba amb un jove fugitiu que escapa de casa baixant pel riu. Prové el jove fugitiu del naixement del Danubi? Quina és la seva història?
Tràilers: VOSA.
Amb: Kevin Espinosa, Mario Sanz.
Guió: Jaume Claret Muxart, inspirat lliurement en els contes d’ El Danubi de Claudio Magris. Muntatge: Maria Castan de Manuel. Fotografia: Pablo Paloma. So: Oriol Campi (disseny de so), Mario Sanz (so directe), Patxi Burillo (assistent). Càsting: Clara Rus. Direcció artística: Clara Rus. Direcció de producció: Alessandra Missio Da Silva Boulos.
Enllaços: Web Jaume Claret Muxart, Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity.
Festivals i premis: Marsella IFF 2023 – Competition Flash | Valladolid 2023 – Punto de Encuentro – La Noche del Corte Español | Màlaga 2024* | D’A 2024 – Un Impulso Colectivo – Curts |
Distribuïdora: Marvin & Wayne.
Disponible a: Filmin.
Comentari | Filmin ens ofereix curtmetratges de Jaume Claret Muxart, autor d’”Estrany riu”.
FOTO DE PORTADA: Cartell del film (D’A 2024)
