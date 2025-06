Fitxa: “L’edat imminent”, del Col·lectiu Vigília

De Col·lectiu Vigília, Clara Serrano Llorens i Gerard Simó Gimeno, “L’edat imminent“.

Producció: Catalunya. Any: 2024. Durada: 1h14.

Guió: Col·lectiu Vigília, Clara Serrano Llorens, Ariadna Ulldemolins Abad ,Laura Corominas Espelt. Muntatge: Gerard Simó Gimeno, Celeste Barria Balma. Fotografia: Pau Vall Capdet. Música: Laura Casaponsa. So: Roger Cerdan Buil. Dissenyadors del so: Cora Delgado, Ángel Bañuelos. Mescles de so: Ángel Bañuelos. Vestuari: Marta Torra Cabau. Ajudant de direcció: Ariadna Ulldemolins Abad. Dissenyadors de producció: Arnau Aizpitarte, Ramon Vestuario. Productora: Mireia Graell Vivancos. Productors de línia: Àlex Serra, Laura Serra Solé. Producció executiva: Col·lectiu Vigília, Laura Serra Solé, Pau Vall Capdet.

Amb: Miquel Mas Martínez (Bruno), Antonia Fernández Mir (Nati), Nunu Sales (Andy), Tessa Dela Merced (Gloria), Jan Mediavilla (Max), Claudia Jara (Paula), Albert Caro Aguilera (Samu).

Sinopsi: La vida d’en Bruno, un noi a punt de fer els divuit anys, es veu cada vegada més limitada per la creixent dependència de la seva àvia Nati. El jove fa malabars entre cuidar l’àvia, treballar i passar temps amb els seus amics. Quan rep la trucada d’una residència que ofereix una plaça pública per a l’àvia, en Bruno intentarà mantenir l’equilibri per no perdre l’única família que ha conegut. Una pel·lícula sobre les relacions intergeneracionals, la família i la joventut.

Tràiler:

Informació: el Col·lectiu Vigília, format per alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, l’integren Laura Corominas Espelt, Laura Serra Solé, Clara Serrano Llorens , Gerard Simó Gimeno, Ariadna Ulldemolins Abad i Pau Vall Capdet, que s’han repartit diverses funcions en la producció i realització del film, que compta amb el suport de l’ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals, Verkami, Fundació Víctor Grífols i Lucas, Ecosistema ARSENAL ENTER de la Universitat Pompeu Fabra, DAMA, Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Ringo Media (la productora), EE: 13.12.2024, DF: Outplay Films, EF: 12.03.2025, DI: pendent, EI: pendent. Vendes internacionals. Outplay Films. Cines de referència d’aquest blog: Espai Texas (Barcelona).

Disponible a: FilminCat.

Festival i premis: Gaudí (Nominació Millor Direcció Novella) | Giffoni Film Festival 2024 –Itàlia- | LUCAS Film Festival –Alemanya- | Cork IFF –Irlanda- (Menció Especial) | Festival de Xixón –Astúries- (Millor Guió d’un film espanyol) | Festival Cheris cheries –França- | Les Arcs Film Festival –França- | Ecrans Mixtes Festival Lyon · Cinéma Bellecour –França- | Altres reconeixements.

