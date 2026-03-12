Fitxa: “L’arquitecte” – “El arquitecto” – “L’inconnu de la Grande Arche” – “Lo sconosciuto del Grande Arco” (Stéphane Demoustier, 2025)

♦ L’Arc de la Défense, a París, és avui en dia una conegudíssima peça arquitectònica, que identifica visualment la capital francesa, gairebé tant com la famosíssima Torre Eiffel. Monumental, és reflex i fruit de la grandesa es pot dir faraònica de la política menada pel president François Mitterrand, que va confiar-ne la creació, el disseny, la construcció a un arquitecte que aleshores era tot un desconegut i, al damunt, no era ni francès: el danès Johan Otto von Spreckelsen. D’aquesta trobada entre creativitat i política, entre idealisme i praxi, entre personalitats tan diferents que s’hi van implicar, de tota aquella època (que ha quedat enrere, en tots sentits)… tracta aquesta pel·lícula, que en recrea lliurement i en clau de ficció els fets, ocorreguts entre 1983 i 1987. Es tracta de l’aplaudit quart llargmetratge de Stéphane Demoustier (Lille, França, 1977) que, diplomat en ciències polítiques, va treballar al departament d’Arquitectura del Ministeri de Cultura de França, produint-hi i realitzant-hi documentals, abans de deixar-ho per a dedicar-se al cinema. És autor d’un gran nombre de curtmetratges i entre els seus llargs anteriors, destaca La fille au bracelet – La chica del brazalete – La ragazza con il braccialetto (2019).
De Stéphane DEMOUSTIER, L’inconnu de la Grande Arche — L’arquitecte — El arquitecto — — The Great Arch.
Producció: França, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en danès, francès, anglès i italià.
Sinopsi: El concurs d’arquitectura més gran de la història, un concurs tant anònim com obert, que es va posar en marxa a principis dels anys vuitanta sota la direcció d’un nou president socialista (François Mitterrand). Cobejat per totes les lluminàries internacionals de l’arquitectura, aquest concurs va ser guanyat per sorpresa de tothom per un desconegut: Johan Otto von Spreckelsen, professor d’arquitectura a Copenhaguen. Fins aleshores, aquest home de cinquanta anys només havia construït 4 edificis: la seva casa i tres petites capelles. D’un dia per l’altre, l’ “Spreck” va ser impulsat al primer pla, al centre de tota l’atenció i sobretot al capdavant d’un projecte colossal: la construcció del Grande Arche de la Défense.
Amb: Claes Bang (Johan Otto von Spreckelsen), Sidse Babett Knudsen (Liv von Spreckelsen), Swann Arlaud (Paul Andreu), Michel Fau (François Mitterrand), Xavier Dolan (Jean-Louis Subilon), Alessandro Bressanello.
Guió: Stéphane Demoustier, basat en el llibre La Grande Arche, de Laurence Cossé. Muntatge: Damien Maestraggi. Fotografia: David Chambille. Música original: Olivier Marguerit. So: Johannes Rasmus Rose (disseny de so, mescles finals), Eddie Simonsen (disseny de so, mescles finals), Julien Sicart (enginyer de so), Sarah Lelu. Efectes visuals: Lise Fischer. Càsting: Julie Allione. Vestuari: Camille Rabineau. Direcció artística: Francesca Motte. Disseny de producció: Catherine Cosme. Direcció de producció: Isabelle Tillou.
Festivals i premis: César 2026 (Disseny de producció i Efectes visuals i 6 nominacions: Direcció, Guió Adaptat, Actor -Claes Bang-, Actors Secundaris -Arlaud, Dolan i Fau-) | Lumière 2026 (Guió i 3 nominacions: Pel·lícula, Direcció i Actor -Claes Bang-) | Xixón 2025 – Albar | Canes 2025 – Un Certain Regard | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Lazona Pictures, E: 13.03.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 05.11.2025. Mercat italià, D: Movies Inspired*, E: 01.01.2026. Mercat EUA, D: Cohen Media Group, E: pendent.
