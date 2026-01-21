Fitxa: “La virgen de la Tosquera” – “The Virgin of the Quarry Lake”, de Laura Casabé

♦ Procedent de Sundance i Sitges, drama, film de terror, fantàstic, amb elements sobrenaturals, adaptació de dos contes de l’escriptora argentina, especialitzada en el terror, Mariana Enríquez; relat iniciàtic d’unes noies enamorades, totes, del mateix xicot, en el qual, la que hi té més números demana ajut a la seva àvia en un encanteri perquè el noi “no li faci al salt” i passa el que passa…
De Laura CASABÉ, La virgen de la Tosquera – The Virgin of the Quarry Lake.
Producció: Argentina (Mostra Cine, Ajimolido Films) -54%-, Catalunya (Mr. Miyagi produccions) -36%-, Mèxic (Caponeto, EFICINE) -10%-. Any: 2025. Durada: 1h35. Versió original: en castellà.
Sinopsi: 2001, Argentina: Un estiu calorós i humit, pocs mesos després de l’esclat de violència que va provocar una profunda crisi social i econòmica al país. La Natalia, la Mariela i la Josefina són tres amigues inseparables que viuen als afores de Buenos Aires. Just han acabt l’últim curs de l’institut i, totes tres, estan boges per en Diego, un amic de tota la vida. La Natalia sempre hi ha tingut més química, amb ell, però quan semblava inevitable que la seva amistat es convertiria en alguna cosa més, apareix la Silvia. Més gran i amb més experiència en tots sentits, aviat captiva en Diego. La nostra protagonista es troba de sobte havent de fer front a la desil·lusió amorosa, el rebuig i la por de perdre-ho tot. Amb l’ajuda de la seva àvia, la Rita, la Natalia decideix recórrer a encanteris foscos i maleficis contra la relació naixent d’en Diego i la Silvia. L’encanteri no funciona, però provoca una nova i desconeguda sensació dins de la Natalia. Un sentiment misteriós i inexplorat que la portarà cap a l’apoderament personal, el despertar sexual i un desenllaç dràstic.
Tràilers: VOSA, VOSF, VI.
Amb: Dolores Oliverio (Natalia), Luisa Merelas (Rita), Isabel Bracamonte (Josefina), Candela Flores (Mariela), Fernanda Echevarría del Rivero (Silvia), Agustín Sosa (Diego), Dady Brieva (Gerardo), Víctor López (Linyera).
Guió: Benjamín Naishtat, adaptació dels contes ‘El carrito’ i ‘La Virgen de la Tosquera’, de la col·lecció Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez. Muntatge: Miguel Schverfinger, Ana Remón. Fotografia: Diego Tenorio. Música: Pedro Oneto, Fabián Aranda. So: Laia Picón. Càsting: Jose Cerqueda. Vestuari: Gustavo Alderete, Natalia Gonzalez. Direcció artística: Soledad Guerrero. Disseny de producció: Marina Raggio. ATENCIÓ: José Cerqueda -de La Seu d’Urgell- (càsting), Marc Gonell (tècnic de foley), Paula Pallarès (coordinadora de postproducció del so), Laia Picón -de Sant Feliu de Llobregat- (dissenyadora del so), Yasmina Praderas -d’Osca, viu a Barcelona- (mescladora de regravació), Paola Licari Nin -de Barcelona- (editora de diàlegs i ajudant de mescla de regravació), Roger Solé Montlleó -de La Garriga- (disseny de so addicional i editor d’efectes de so), Edgar Vidal -de Tiana- (editor de diàlegs), Martí Roca -de Girona- (‘consulting editor’).
Festivals i premis: Sundance 2025 – World Cinema | Sitges 2025 – Oficial Fantàstic Competició (Millor Fotografia) | BAFICI 2025 (Millor Film Argentí) | Altres reconeixements.
