Fitxa: ‘La vida de una mujer’ – ‘La Vie d’une femme’ – ‘A Woman’s Life’ (Charline Bourgeois-Tacquet, 2026)

♦ La Vie d’une femme gira al voltant d’una cirurgiana parisenca de cinquanta-cinc anys (Léa Drucker), ben situada però a qui tot li trontolla. «Volia retratar una dona a qui les coses li van bé segons els seus propis criteris [explica la directora i guionista Charline Bourgeois-Tacquet]. Una dona “gran” que ha fet de la feina la seva prioritat sense renunciar ni a la vida sentimental ni a la vida sexual. No volia que tingués fills, i volia que això fos una elecció deliberada. A més, volia que els espectadors la descobrissin en els diferents àmbits de la seva vida —la feina, el matrimoni, les amistats, la família— i que cadascuna d’aquestes interaccions revelés de mica en mica qui és. A tots ens modelen les nostres relacions amb els altres i, tant si és amb un pacient com amb el seu marit, la seva mare o la seva millor amiga, Gabrielle no és exactament la mateixa. Per exemple, a l’hospital és una figura gairebé divina, mentre que la seva mare sempre la troba una mica mediocre… Per a mi, era molt important que Gabrielle transmetés un missatge inspirador tant al públic femení com al masculí. No està “passada de moda”; ben al contrari: és radiant, activa, sempre en moviment, capaç de gaudir del plaer tant com d’afrontar les adversitats. És una dona lliure que ha pres les seves pròpies decisions a la vida i que mai no es veu a si mateixa com una víctima ni com una persona mancada d’alguna cosa»
És el segon llargmetratge de l’actriu Charline Bourgeois-Tacquet, després de Les Amours d’Anaïs — Els amors de l’Anaïs — Los amores de Anaïs — Gli amori di Anaïs (2021) «comèdia literària sobre el poder del desig, que segueix la vida amorosa d’una apressada dona de trenta anys, a mida [de l’actriu] Anaïs Demoustier» [§], pel·lícula que es va estrenar en sessió especial de la Setmana de la Crítica de Canes, on, per cert, Charline Bourgeois-Tacquet anteriorment havia presentat el curt Pauline Asservie (2018), que li valgué el premi Rail d’Or i que gira «sobre una dona (Anaïs Demoustier) que, sense notícies del casat amb qui té una aventura, passa per les mil i una fases de l’obsessió amorosa»
Producció: França (89,99%), Bèlgica (10,01%). Any: 2026. Durada: 1h38. Versió original: en francès, amb algun diàleg en anglès, italià i japonès. Especificacions tècniques: Color: pendent | Relació d’aspecte: 1.66 : 1 | So: 5.1.
Sinopsi: Gabrielle (Léa Drucker) té cinquanta-cinc anys. No té fills. És cap de servei de cirurgia a París. Estima el seu marit. Es cansa del seu amant. L’Alzheimer de la seva mare empitjora. L’hospital públic s’ensorra. El seu amic més preuat trontolla. La novel·lista que ha vingut a observar-la treballar per escriure un llibre ocupa cada cop més espai a la seva vida. Res no és evident, però la Gabrielle no és de les que es deixen vèncer. La Gabrielle ha decidit ser feliç.
Tràilers: VOSE, VOF, VOSI, VOSA.
Amb: Léa Drucker (Gabrielle Conti), Mélanie Thierry (Frida), Charles Berling (Henri), Laurent Capelluto (Dr. Kamyar Nazari), Marie-Christine Barrault (Arlette), Suzanne De Baecque (la jutgessa dels litigis de protecció), Arcadi Radeff (Matéo), Yumi Narita (Setsuko), Erri De Luca (l’escriptor italià).
Guió: Charline Bourgeois-Tacquet, en col·laboració amb Fanny Burdino. Muntatge: Clément Pinteaux. Fotografia: Noé Bach. So: Fabrice Osinski (enregistrament i mescles), Valérie Le Docte (muntatge sonor), Luc Thomas (mescles de regravació), Clément Danion (muntatge de Foley), Alexis Oscari (mescles de Foley), Olivier Thys (artista de Foley). Càsting: Youna De Peretti. Maquillatge: Delphine Jaffart. Perruqueria: Joran Muratori. Vestuari: Léa Forest. Direcció artística: Pascale Consigny | Ajudants de direcció: Lucas Loubaresse (1r ajudant), Clothilde Metral (2a), Maéva Ranc (3a).
Rodatge: Entre març i maig de 2025, a Lió, Villeurbanne, Grézieu-la-Varenne, Chaponost i Meyzieu.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: La vida de una mujer | La vie d’une femme. Informació: Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘Charline Bourgeois Tacquet’ (ang).
Direcció de producció: Clotilde Martin. Direcció de postproducció: Juliette Mallon. Producció: David Thion. Coproducció: Jacques-Henri Bronckart, Tatjana Kozar, Olivier Père. Producció associada: Philippe Logie, Philippe Martin.
Companyies productores: Les Films Pélleas (francesa). Coproducció: Versus Production (belga), ARTE France Cinéma, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, La femme qui aimait les films, Proximus, Be tv et Orange, RTBF (televisió belga). Productores associades: Pyramide Distribution, Be For Films, Arte France, Cineventure 11, Cofinova 22, Indéfilms 14.
Mercat espanyol, D: BTeam, E: 09.10.2026. Mercat francès, D: Pyramide, E: 09.09.2026. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: B for Films.
La projecten en VOSC: CineBaix (St. Feliu Llobregat)
La projecten en VOSE: Cinemes Girona (BCN), Renoir Floridablanca (BCN), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: Screenbox (Lleida).
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà) -en cartellera des del 09.09.2026-.
Cineclubs: pendent.
Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 9 d’octubre de 2026 | Recull de publicacions, en diversos idiomes, sobre la pel·lícula (Altres veus) | Entrevistes i declaracions.
Pendent.
—
PORTADA: Cartell del film | Gentilesa de Pyramide Distribution (DF)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!