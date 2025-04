Fitxa: “La viatgera”, de Hong Sang-soo

De Hong Sang-soo, “La viatgera” / “La viajera” / La voyageuse” / “Una viaggiatrice a Seoul” / “A Traveler’s Needs” / “Yeohaengjaui pilyo” ( 여행자의 필요)

Producció: Corea del Sud. Any: 2024. Durada: 1h30.

Guió, Muntatge, Fotografia, Música i Producció: Hong Sang-soo.

Amb: Isabelle Huppert (Iris), Lee Hye-young (Wonju), Kwon Hae-hyo (Hae-soon), Cho Yun-hee (Yeonhhe), Ha Seong-guk (Inhuk), Kim Seung-yun (Yi-song), Kang So-yi, Ha Jin-hwa.

Nota sinòptica: Una dona francesa arriba a Corea sense diners ni mitjans per mantenir-se. Seguint un consell, comença a ensenyar francès a dues dones coreanes. Entre converses, passejades descalça i glops de makgeolli, intenta viure el present amb lucidesa, però la vida continua sent tan complexa com sempre.

Sinopsi: Ningú no sap d’on ve la dona. Està asseguda en un banc del parc i toca diligentment una flauta dolça infantil. Diu que és francesa. Sense diners ni mitjans per mantenir-se, li han aconsellat que ensenyi francès. Així és com arriba a tenir com a alumnes a dues coreanes. A la dona li agrada caminar descalça i estirar-se a les roques. I quan se sent amb forces, intenta veure cada instant de manera no verbal i viure la vida tan racionalment com pot. Però les coses continuen sent tan difícils com sempre. Confia que la beguda alcohòlica coreana makgeolli li proporcioni una mica de consol cada dia.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Atalante, EE: 16.04.2025, DF: Capricci Films, EF: 22.01.2025, DI: Filmclub Distribuzione, EI: 13.02.2025. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Berlín 2024 – Competició (Gran Premi del Jurat) | Sant Sebastià 2024 – Perlak | Altres reconeixements.

