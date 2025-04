Fitxa: “La substància”, de Coralie Fargeat

De Coralie FARGEAT, “La substància” / “La sustancia” / “The Substance“.

Producció: Anglaterra, EUA, França. Any: 2024, Durada: 2h20.

Guió: Coralie Fargeat. Muntatge: Coralie Fargeat, Jérôme Eltabet, Valentin Féron. Fotografia: Benjamin Kračun. Música: Raffertie. Càsting: Laure Cochener, Léa Moszkowicz. Direcció artística: Stéphane Becimol, Arnaud Denis, Gladys Garot (supervisora), Juliette Giambiasi (ajudant), Helena Kacic, Amélie Meseguer, Julie Plumelle, Nathalie Vaïsse. Disseny de producció: Stanislas Reydellet.

Amb Demi Moore (Elisabeth Sparkle), Margaret Qualley (Sue), Dennis Quaid (Harvey), Hugo Diego García (Diego), Gore Abrams (Oliver), Matthew Géczy (Bob Haswell), Daniel Knight (director de càsting), Phillip Schurer (home que crida), Olivier Raynal (Alan).

Nota sinòptica: El terror corporal, des d’un punt vista feminista. Heu somiat una millor versió de vosaltres mateixes? Hauríeu de provar aquest nou producte: ‘The Substance’. Va canviar la meva vida. Amb ‘The Substance’, pots generar una altra versió de tu mateixa, més jove, més bella, més perfecta… N’hi ha prou amb compartir el temps. Una setmana per l’una, una setmana per l’altra. Un equilibri perfecte de set dies. Fàcil no? Si seguiu les instruccions, què podria sortir malament?

Sinopsi: La història d’Elisabeth Sparkle, una famosa instructora d’aeròbics amb un programa televisat, que és acomiadada en el seu aniversari número 50 per un executiu despietat. Sentint-se rebutjada per una ciutat que alguna vegada la va estimar i desesperada pel seu antic poder d’estrella, Sparkle s’assabenta per un bell infermer jove d’una droga del mercat negre que promet crear una versió “més jove, més bella, més perfecta” d’ella mateixa…

Festivals i premis: Canes 2024 – Competició (Premi Millor Guió) | Toronto 2024 (Premi del Públic a ‘Midnight Madness’) | Sant Sebastià 2024 | Sitges 2024 | OSCAR (5 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Guió Original, Actriu [Demi Moore], Maquillatge/Perruqueria) | GLOBUS D’OR (1 premi -Millor Actriu de Musical o Comèdia [Demi Moore]- i 4 nominacions -Pel·lícula Musical o Comèdia, Direcció, Guió, Actriu Secundària [Margaret Qualley]-) | EFA -premis cinema europeu- (2 guardons -Fotografia, Efectes Visuals- i 2 nominacions -Pel·lícula, Guió-) | BAFTA (5 nominacions: Director, Guió Original, Actriu [Demi Moore], So, Maquillatge/Perruqueria) | CÉSAR (1 nominació: Millor Film Estranger) | ISA -Independent Spirit Awards- (2 nominacions: Pel·lícula, Actriu [Demi Moore] ) | SANT JORDI (1 premi: Millor Actriu en Pel·lícula Estrangera [Demi Moore] ) | ALTRES premis i nominacions.

Distribuïdores i estrenes al cine, DE: Elástica Films, EE: 11.10.2024, DF: Metropolitan Filmexport, EF: 06.11.2024, DI: I Wonder, EI: 30.10.2024. Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

La directora: Coralie Fargeat, guionista i directora francesa, signa aquí el seu segon llargmetratge després d’haver debutat amb “Revenge” (2017) –una contundent pel·lícula de supervivència que encaixa a la perfecció dins del subgènere conegut com a ‘Rape and Veangance’: després de ser violada, apallissada i donada per morta en mig del desert, la Jennifer (Matilda Lutz) iniciarà una violenta venjança contra els tres homes culpables. L’apartat audiovisual de la pel·lícula és impressionant. Des del primer moment deixa de banda el to àrid i auster del cinema de gènere dels anys 70 i ens enlluerna amb una fotografia impactant, colors saturats, soroll i efectes de tot tipus… És un videoclip de 100 minuts que, en ocasions sembla un collage de fotos d’instagram (viratges, degradats de color, filtres de tot tipus…). No hi ha dubte que la directora es dirigeix a una audiència jove, acostumada a aquest llenguatge, i no a espectadors que busquin un cinema més clàssic (Sergi Calle)-, premi a la Millor Direcció i premi Citizen Kane a la Millor Nova Directora al Festival de Sitges. Fargeat enumera David Cronenberg, John Carpenter, David Lynch i Michael Haneke com a cineastes que l’han influït, a més d’acreditar a diversos cineastes sud-coreans com a inspiració estilística (Wkp). És membre del col·lectiu 50/50 que té com a objectiu promoure la igualtat de dones i homes i la diversitat en el cinema i l’audiovisual.

