Fitxa: “La residèncIA” – “Dalloway” (Yann Gozlan, 2025)

♦ La relació tèrbola entre una escriptora i la seva IA, «thriller psicològic dirigit per Yann Gozlan, adaptació de la novel·la Les Fleurs de l’ombre de Tatiana de Rosnay. Amb un repartiment encapçalat per Cécile de France i Lars Mikkelsen i la veu de Mylène Farmer com l’IA Dalloway, el film planteja un debat actual sobre la creativitat, la dependència tecnològica i els límits de la intel·ligència artificial en un futur pròxim» (T). Yann Gozlan, que aquest gener ha estrenat encara un altre film, Gouru (2025) -thriller que segueix la petja d’un guru de l’autoajuda carismàtic i manipulador-, és un especialista del gènere: ha dirigit anteriorment la pel·lícula de terror Capfits (2010) -projectada a Sitges-, el thriller Un homme idéal (2015), el thriller d’acció Burn Out (2017), el thriller de misteri Boîte noire (2021) i el thriller psicològic Visions (2023).
De Yann GOZLAN, Dalloway — La ResidèncIA — La Residencia.
Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h50. Versió original: en francès.
Sinopsi: La Clarissa, una novel·lista que s’ha quedat curta d’inspiració, entra a una prestigiosa residència artística d’última generació. En la Dalloway, la seva assistent virtual, troba suport i fins i tot una confident que l’ajuda a escriure. Però de mica en mica, la Clarissa es va incomodant amb el comportament cada cop més intrusiu d’aquesta seva IA, cosa que empitjora amb els advertiments conspiratoris d’un altre resident, en Mathias, sobre els veritables motius darrere de la residència i el finançador de la seva empresa tecnològica. Sentint-se observada, la Clarissa inicia en secret una investigació per descobrir les veritables intencions dels seus amfitrions. Amenaça real o deliri paranoic?
Tràilers: VOSE, VOFSF, VC, VI.
Amb: Cécile de France (Clarissa), Mylène Farmer (la veu de Dalloway), Lars Mikkelsen (Jim Perrier), Anna Mouglalis,(Anne Dewinter), Frédéric Pierrot (Antoine), Douglas Grauwels (Ben), Freya Mavor (Mia White).
Guió: Yann Gozlan, Thomas Kruithof i Nicolas Bouvet-Levrard, basat en la novel·la Les fleurs de l’ombre, de Tatiana De Rosnay. Muntatge: Valentin Féron. Fotografia: Manuel Dacosse. Música original: Philippe Rombi. So: Armance Durix (mescles), Nicolas Bouvet-Levrard (supervisor del muntatge de so). Càsting: Michaël Bier. Vestuari: Olivier Ligen. Direcció artística: Virginie Hernvann. Disseny de producció: Thierry Flamand. Direcció de producció: Patricia Colombat (França), Camille Schumacher (Bèlgica).
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies,
Festivals i premis: Canes 2025 – Sessions de Mitjanit | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: VerCine, E: 27.02.2026. Mercat francès, D: Gaumont. E: 17.09.2025. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Gaumont.
Cines de referència d’aquest blog, en VOSC: Espai Texas (Barcelona). I, amb sessions en VC i sessions en VOSC: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).
Cineclubs: pendent.
Perfil cineasta | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions.
—
FOTO DE PORTADA: cartell català del film (VerCine).
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!