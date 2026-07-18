Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 18 de juliol de 2026
    01. Fitxes, 25. Verdi, 26. Renoir Floridablanca, 27. CineCiutat, 28. Cines Babel, 29. Cines Lys (Val), 30. Castillet
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    Fitxa: “La Odisea” – “L’Odyssée” – “Odissea” (Christopher Nolan, 2026)

    ♦ Amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton… encapçalant-ne el repartiment; un desplegament tecnològic marca de la casa, que ha comptat amb caps de fila habituals en el cinema (si més no recent) d’en Christopher Nolan, com són Hoyte van Hoytema de responsable de la fotografia (Tenet, Dunkerque, Interstellar…), Ludwig Göransson encapçalant-ne la composició musical (Oppenheimer, Tenet…), Jennifer Lame de muntadora (Oppenheimer, Tenet…) i, per descomptat, amb un immens equip de producció (efectes visuals, so, maquillatge, perruqueria, direcció artística, etc.). Rodada a Grècia, Marroc, Escòcia, Itàlia, Califòrnia, Islàndia, amb un espectacular format original d’IMAX (em diuen –§– que «és la primera pel·lícula mai rodada íntegrament en pel·lícula IMAX»). I amb un màrqueting descomunal iniciat fa més d’un any i sostingut durant tots aquests mesos, amb un nombre disparadíssim de vendes anticipades d’entrades (és, sense dubte, la gran aposta de les sales d’exhibició cinematogràfica per aquest estiu). Ah, sí, es tracta de l’adaptació que en Nolan ha fet de l’ Odissea, d’Homer. És The OdysseyLa OdiseaL’OdysséeOdissea.

    The Odyssey (Universal Pictures)

    De Christopher NOLAN, The Odyssey — La Odisea — L’Odyssée — Odissea.

    Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2026. Durada: 2h52. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color; formats en què es projecta (divers – 1.85 : 1, per a cines amb certes pantalles; 2.39 : 1, per a cines amb pantalles d’altres característiques; 2.20 : 1, per a cinemes amb projecció de 70mm; + formats avinents a l’IMAX); disponible en DCP, 35mm, 70mm; so Dolby Surround, 5.1, Dolby Digital, DTS (5.1) –nota, al respecte: el fet que s’hagi rodat en IMAX permet que qui la vegi en aquest format gaudirà –§– del «fotograma complet de 1.43:1, de terra a sostre, cada centímetre capturat per Nolan. És el format de major grandària i resolució més alta del món, i només 41 sales de cinema al planeta poden projectar-lo de veritat»; la resta, la veurem retallada per dalt, per baix o lateralment…-

    Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d’Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de 10 anys de durada, després de la guerra de Troia.

    Tràilers: VOSE, VOSFVI, VO.

    The Odyssey (Universal Pictures)

    Amb: Matt Damon (Odisseu), Tom Holland (Telèmac), Anne Hathaway (Penèlope), Robert Pattinson (Antínous), Lupita Nyong’o (Helena de Troia + Clitemnestra), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Samantha Morton (Circe), Elliot Page (Sinon), Jon Bernthal (Menelau), Himesh Patel (Euríloc), Benny Safdie (Agamèmnon), John Leguizano (Eumeu), Bill Irwin (Polifem), James Remar (Tirèsias).

    Guió: Christopher Nolan, basat en l’Odissea, d’Homer. Muntatge: Jennifer Lame. Fotografia: Hoyte van Hoytema. Música original: Ludwig Göransson, Callum Armstrong, Rosa Fragorapti. So: Willie D. Burton. Efectes visuals: Andrew Jackson, Mike Chambers, Andrew Lockley, Giacomo Mineo. Càsting: John Papsidera. Maquillatge: Luisa Abel. Perruqueria: Gloria Pasqua Casny. Vestuari: Ellen Mirojnick. Decorador de decorats: Larry Dias. Direcció artística: Samantha Englender, Andrew Palmer. Disseny de producció: Ruth De Jong. Nota: la dimensió descomunal de l’equip artístic i tècnic d’aquest film fa recomanable consultar-ne la següent llista.

    Rodatge: entre febrer i agost de 2025, a: aquestes localitzacions (de Grècia, Marroc, Escòcia, Itàlia, Califòrnia, Islàndia).

    The Odyssey (Universal Pictures)

    Enllaços:

    Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.

    Estrena mundial: Londres, 06.07.2026. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.

    Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (ang), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Etiqueta Variety The Odyssey.

    Sobre la producció:

    Direcció de producció: Andrea Alunni (a Itàlia), Khalid Ameskane (al Marroc), entre d’altres. Producció: Christopher Nolan, Emma Thomas. Producció executiva: Thomas Hayslip.

    Companyies productores: Syncopy* (anglesa), Universal Pictures* (estatunidenca).

    The Odyssey (Universal Pictures)

    Distribuïdores i estrena als cines:

    Mercat espanyol, D: Universal Pictures España, E: 17.07.2026. Mercat francès, D: Universal Pictures France, E: 15.07.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures Italia, E: 16.07.2026. Mercat EUA, D: Universal Pictures, E: 17.07.2026.

    The Odyssey (Universal Pictures)

    Cines de referència d’aquest blog:

    La projecten en VOSE: Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: Cines Lys (València).

    La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).

    Cineclubs: pendent.

    The Odyssey (Universal Pictures)

    Altres apunts en aquest blog ran de la pel·lícula:

    Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | L’Odissea i una de les premiades a Canes ja són a Perpinyà.

    PORTADA: Cartell del film (Universal Pictures)

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