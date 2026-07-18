Fitxa: “La Odisea” – “L’Odyssée” – “Odissea” (Christopher Nolan, 2026)

♦ Amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton… encapçalant-ne el repartiment; un desplegament tecnològic marca de la casa, que ha comptat amb caps de fila habituals en el cinema (si més no recent) d’en Christopher Nolan, com són Hoyte van Hoytema de responsable de la fotografia (Tenet, Dunkerque, Interstellar…), Ludwig Göransson encapçalant-ne la composició musical (Oppenheimer, Tenet…), Jennifer Lame de muntadora (Oppenheimer, Tenet…) i, per descomptat, amb un immens equip de producció (efectes visuals, so, maquillatge, perruqueria, direcció artística, etc.). Rodada a Grècia, Marroc, Escòcia, Itàlia, Califòrnia, Islàndia, amb un espectacular format original d’IMAX (em diuen –§– que «és la primera pel·lícula mai rodada íntegrament en pel·lícula IMAX»). I amb un màrqueting descomunal iniciat fa més d’un any i sostingut durant tots aquests mesos, amb un nombre disparadíssim de vendes anticipades d’entrades (és, sense dubte, la gran aposta de les sales d’exhibició cinematogràfica per aquest estiu). Ah, sí, es tracta de l’adaptació que en Nolan ha fet de l’ Odissea, d’Homer. És The Odyssey — La Odisea — L’Odyssée — Odissea.
Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2026. Durada: 2h52. Versió original: en anglès. Especificacions tècniques: Color; formats en què es projecta (divers –
Sinopsi: Epopeia mitològica que segueix la història d’Odisseu i el seu llarg viatge a casa, de 10 anys de durada, després de la guerra de Troia.
Amb: Matt Damon (Odisseu), Tom Holland (Telèmac), Anne Hathaway (Penèlope), Robert Pattinson (Antínous), Lupita Nyong’o (Helena de Troia + Clitemnestra), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Samantha Morton (Circe), Elliot Page (Sinon), Jon Bernthal (Menelau), Himesh Patel (Euríloc), Benny Safdie (Agamèmnon), John Leguizano (Eumeu), Bill Irwin (Polifem), James Remar (Tirèsias).
Guió: Christopher Nolan, basat en l’Odissea, d’Homer. Muntatge: Jennifer Lame. Fotografia: Hoyte van Hoytema. Música original: Ludwig Göransson, Callum Armstrong, Rosa Fragorapti. So: Willie D. Burton. Efectes visuals: Andrew Jackson, Mike Chambers, Andrew Lockley, Giacomo Mineo. Càsting: John Papsidera. Maquillatge: Luisa Abel. Perruqueria: Gloria Pasqua Casny. Vestuari: Ellen Mirojnick. Decorador de decorats: Larry Dias. Direcció artística: Samantha Englender, Andrew Palmer. Disseny de producció: Ruth De Jong. Nota: la dimensió descomunal de l’equip artístic i tècnic d’aquest film fa recomanable consultar-ne la següent llista.
Rodatge: entre febrer i agost de 2025, a: aquestes localitzacions (de Grècia, Marroc, Escòcia, Itàlia, Califòrnia, Islàndia).
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Estrena mundial: Londres, 06.07.2026. Premi destacat: pendent. I també: Altres reconeixements.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (ang), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Etiqueta Variety The Odyssey.
Direcció de producció: Andrea Alunni (a Itàlia), Khalid Ameskane (al Marroc), entre d’altres. Producció: Christopher Nolan, Emma Thomas. Producció executiva: Thomas Hayslip.
Companyies productores: Syncopy* (anglesa), Universal Pictures* (estatunidenca).
Mercat espanyol, D: Universal Pictures España, E: 17.07.2026. Mercat francès, D: Universal Pictures France, E: 15.07.2026. Mercat italià, D: Universal Pictures Italia, E: 16.07.2026. Mercat EUA, D: Universal Pictures, E: 17.07.2026.
La projecten en VOSE: Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: Cines Lys (València).
La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | L’Odissea i una de les premiades a Canes ja són a Perpinyà.
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PORTADA: Cartell del film (Universal Pictures)
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