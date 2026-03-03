Fitxa: “¡La novia!” – “The Bride!” – “La sposa!” (Maggie Gyllenhaal, 2026)

♦ M’atrau especialment aquesta pel·lícula per qui n’és l’autora: Maggie Gyllenhaal, que en signa el guió i la direcció. Actriu, Maggie Gyllenhaal va debutar com a directora i guionista de llargmetratges amb la interessant, certament no del tot reeixida, però ben estimable The Lost Daughter – La hija oscura – La figlia oscura (2021) -que, recordem-ho, està protagonitzada per Olivia Colma, Jessie Buckley i Dakota Johnson, i tracta d’una experiència concreta de mare, d’amant, de dona, sense judicis morals, però amb tota la càrrega i sobrecàrrega de sentiments i records punyents que comporten els fets viscuts i les decisions preses (per no renunciar a ser dona, a la realització personal, també sexual, essent mare prematura-. Ara, en el que és el seu segon llargmetratge, torna a confiar en Jessie Buckley per a encapçalar-ne el repartiment (com a nòvia d’en FRANKenstein), on hi ha noms destacats com els de Christian Bale (molt caracteritzat com a FRANKenstein), Jake Gyllenhaal, Annette Bening, Peter Sarsgaard i Penélope Cruz. Es tracta d’una “reimaginació” de The Bride of Frankenstein — La núvia de Frankenstein (James Whale, 1935), d’una «pel·lícula iconoclasta, ambientada als anys 30, (..) més una història d’amor fosca del que el públic de terror pot esperar», assegura Christian Bale, que hi afegeix: «És una pel·lícula genial, brutal, atrevida i original. Això és cinema de veritat». Permeteu que remarqui el que, de l’argument, en diu Entertainment: «Quan els dos monstres autoproclamats s’enamoren, s’embarquen sense voler en un reguitzell de delictes que deixaria bocabadats fins i tot Bonnie i Clyde, i encendria una revolució cultural per combatre les injustícies contra les dones arreu».
De Maggie GYLLENHAAL, The Bride! — ¡La novia! — La sposa!.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 2h06. Versió original: en anglès.
Sinopsi: Un Frankenstein solitari viatja al Chicago dels anys trenta per demanar a la revolucionària científica doctora Euphronious que li creï una companya. Tots dos reanimen una noia assassinada i neix la Núvia. Però el que passa després va més enllà del que cap dels dos havia imaginat: «Assassinat! Possesió! Un moviment cultural salvatge i radical! I amants proscrits en una història d’amor salvatge i combustible!», segons que ens en descriu la distribuïdora del film.
Amb: Jessie Buckley (The Bride / Ida / Mary Shelley), Christian Bale (en FRANK -“enstein”-), Jake Gyllenhaal (Ronnie Reed), Annette Bening (doctora Euphronious), Peter Sarsgaard (Jake Wiles), Penélope Cruz (Myrna).
Guió: Maggie Gyllenhaal. Muntatge: Dylan Tichenor. Fotografia: Lawrence Sher. Música: Hildur Guðnadóttir. Cançons: Karin Dreijer. Coreografia: Michelle Dorrance, Or Schraiber, Bobbi Jene Smith. So: Drew Kunin (mescles), Beau Borders i Kevin O’Connell (mescles finals). Càsting: Douglas Aibel. Vestuari: Sandy Powell. Direcció artística: Nithya Shrinivasan. Disseny de producció: Karen Murphy. Direcció de producció: Afnahn Khan.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: WB, E: 06.03.2026. Mercat francès, D: WB, E: 04.02.2026. Mercat italià, D: WB, E: 05.03.2026. Mercat EUA, D: WB, E: 06.03.2026.
