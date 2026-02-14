Fitxa: “La nostra habitació”, de Jaume Claret Muxart (curt)

♦ Poc abans de rodar el seu primer llargmetratge, el preciós Estrany Riu, en Jaume Claret Muxart va fer aquest seu quart curt (com per a posar-se en forma), de seguida seleccionat per l’exigent Festival de Rotterdam, que el van presentar així: «Una locutora de ràdio cansada, enfundada en els seus auriculars, la Gal·la, interpreta el Concert núm. 2 en fa menor de Chopin, interrompuda per un nen amb un uniforme de karate. Després de l’estudi li llegeix un conte per ajudar-lo a dormir, tot i que no acaba d’aconseguir-ho. En trobar-se amb un desconegut, tots tres inicien una nova emissió que s’emet des de la seva habitació. El so és la preocupació principal de “La nostra habitació”: envolta, s’infiltra, apropa i allibera» (Elizabeth Dexter).
De Jaume CLARET MUXART, La nostra habitació — Our Room.
Producció: Catalunya (DVEIN Films, Jaume Claret Muxart), Galícia (Miramemira), País Basc (Elías Querejeta Zine Eskola). Any: 2025. Durada: 0h28. Versió original: en català i francès. Format: 16mm.
Sinopsi: La Gal·la treballa a la ràdio. Adormida, abandona el programa a mitja emissió i llegeix al seu fill petit un conte que l’acompanya en els seus somnis. Una nit, empesa per l’energia renovadora d’un misteriós company, decideix iniciar una nova ràdio. Un programa de melodies compartides que s’emet des de la intimitat de l’habitació on mare i fill es connecten amb el món.
Tràiler: VOSA.
Amb: Carla Linares, Jules Danger, Màrius Nuez Claveria, Clara Ferrer.
Guió: Jaume Claret Muxart, Maria Castan de Manuel. Muntatge: Maria Castan de Manuel. Fotografia: Pablo Paloma. Música: Joan Claret, Clara Ferrer. So: Oriol Campi. Vestuari: Sol Claret. Direcció artística: Sandra Prat, Sara Ferran
Enllaços: Catalan Films, Pablo Paloma (director fotografia), Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity.
Festivals i premis: Gaudí 2026 (nominat a Millor Curtmetratge) | Rotterdam 2025 – Curtmetratges | D’A 2025 – Un Impulso Colectivo – Curts | Altres reconeixements.
Distribuïdora i vendes internacionals: Marwin & Wayne. Disponible a: FilminCat i Filmin.
Comentari | Filmin ens ofereix curtmetratges de Jaume Claret Muxart, autor d’”Estrany riu”.
—
FOTO DE PORTADA: La nostra habitació (Marwin & Wayne | Rotterdam IFF 2025)
