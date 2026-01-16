Fitxa: “La misteriosa mirada del flamenco” – “Le mysterieux regard du flamant rose”, de Diego Céspedes

De Diego CÉSPEDES, La misteriosa mirada del flamenco – The Mysterious Gaze of the Flamingo.
Producció: Xile, França, Espanya, Bèlgica, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h50. Versió original: en espanyol.
Nota sinòptica: Drama ambientat en una ciutat minera l’any 1984 en què una noia lluita contra els rumors d’una malaltia que es diu que es contagien els homes gai a través de la seva mirada
Sinopsi: Principis dels anys vuitanta, al desert xilè. La Lidia, d’onze anys, creix en una família ‘queer’ extravagant i afectuosa que troba refugi en un cabaret als afores d’una ciutat minera accidentada i polsosa. Quan una malaltia misteriosa i mortal comença a estendre’s —es rumoreja que es transmet amb una simple mirada, quan un home s’enamora d’un altre—, la comunitat es converteix ràpidament en objecte de pors i fantasies col·lectives. El seu estimat, tendre i maternal germà Alexo, un homosexual obès, de 28 anys, i les seves amigues transformistes són culpats de ser-ne portadors i la gent del poble els ataca. La Lidia ha d’enfrontar aquest mite homofòbic per protegir la seva única família. En aquest western modern, la Lidia s’embarca doncs en una recerca de venjança en un món consumit per l’odi i la intolerància, alhora que la família esdevé el seu únic refugi, i l’amor, potser, el perill més gran.
Amb: Tamara Cortés (Lidia), Matías Catalán (Flamenco), Paula Dinamarca (Boa), Claudia Cabezas (Piraña), Luis Dubó, (Yovani), Alfredo Castro, Andrés Almeida, Felipe Ríos.
Guió: Diego Céspedes. Muntatge: Martial Salomon. Fotografia: Angello Faccini. Música: Florencia Di Concilio. So: David Ferral, Ingrid Simon, Gilles Bénardeau. Càsting: Roberto Matus. Vestuari: Pau Aulí. Disseny de producció: Bernardita Baeza.
Festivals i premis: Canes 2025 – Un Certain Regard (Premi UCR) | Toronto 2025 – Centrepiece | Sant Sebastià 2025 – Horizontes Latinos (Millor Film pel Jurat Jove, Premi Sebastiane) | Goya 2026 (1 nominació: Millor Pel·lícula Iberoamericana) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: BTeam, E: 16.01.2026. Mercat francès, D: Arizona Distribution, E: 18.02.2026. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: Altered Innocence, E: pendent. Vendes internacionals: Charades Films.
