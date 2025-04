Fitxa: “La fúria”, de Gemma Blasco

De Gemma BLASCO, “La fúria” / “La furia” / “Fury”.

Producció: Espanya (90%), Catalunya (10%). Any: 2025. Durada: 1h47.

Guió: Gemma Blasco i Eva Pauné. Muntatge: Dídac Palou. Fotografia: Neus Ollé. Música: Jona Hamann. Càsting: Irene Roqué. Direcció artística i Disseny de producció: Anna Auquer.

Amb: Ángela Cervantes (Alex), Àlex Monner (Adrián), Eli Iranzo (Elena, la mare), Salim Tamoud (Samir), Carla Linares (Julia), Pau Escobar (David), Ana Torrent (directora ‘Medea’), Marta Bessa (dependenta).

FOTO (Filmax).

Sinopsi: En una festa la nit de Cap d’Any, violen l’Alex, una jove actriu, i aquesta no en reconeix l’agressor. Quan va al seu germà Adrián a la recerca d’escalf i compressió, ell reacciona qüestionant-la i pressionant-la. És així que l’Alex es distancia del germà i de tot allò conegut. Durant un any viu sola el fàstic, la vergonya i la culpa. L’Adrián, consumit per la ràbia, pren les seves pròpies decisions en un camí cada cop més fosc, molt lluny del que l’Àlex necessita. Mentrestant, ella interpreta el venjatiu personatge de Medea i troba al teatre l’única manera de canalitzar el seu dolor i la seva ira.

Tràiler: VO.

FOTO (Filmax).

Enllaços: Cinema en català, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA.

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Filmax, EE: 28.03.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: pendent, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: Màlaga 2025 (Millor Actriu -Ángela Cervantes-, Millor Actor Repartiment -Àlex Monner-) | D’A 2025 – Inauguració | Altres reconeixements.

FOTO (Filmax).

Recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

***

FOTO DE L’APUNT (Filmax): Cartell espanyol de la pel·lícula.