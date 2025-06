Fitxa: “La furgo”, d’Eloy Calvo

D’ Eloy Calvo, “La furgo“.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 1h29. Llengua: català.

Guió: Mercè Sarrias, Ramon Pardina, basat en la novel·la gràfica homònima de Martin Tognola i Ramón Pardina. Muntatge: Sergi Dies. Fotografia: Anna Molins. Música: Marc Parrot. Càsting: Alejandra Alaff. Direcció artística: Elisabet Gomà.

Amb: Pol López (Ós), Martina Lleida (Violeta), Carmela Poch (Penèlope), Aimar Vega (Javi Heavy), Ricard Farré (Litus), David Bagés (Cap Repinstant), Isabel Rocatti (Hermínia), Quimet Pla (Moisès), Paula Vives (Raquel), Mireia Gubianas (professora), David Vert (Àngel), Umair Asif (amic), Jofre Borràs (Ramon), Màrius Folk (noi del bar musical), Alba Aluja (amiga de Penèlope), Alex Galeote (guiri).

Nota sinòptica: Emotiu drama humà sobre la precarietat i la identitat, parla de les segones oportunitats d’un pare i una filla que viuen en una furgoneta a Barcelona.

Sinopsi: Separat, acomiadat i desnonat, l’Ós (Pol López), de 45 anys, viu amb la seva filla de 6 anys en una furgoneta a Barcelona mentre intenta refer-se. Enfronta cada dia com una nova aventura, amb l’ajuda d’amics i veïns. Tot i que es diu, una vegada i un altra, que aquesta situació és provisional, la realitat de viure sense rumb li complica trobar un lloc al món. No obstant, la seva preocupació més gran és la custòdia de la filla, per qui està disposat a fer qualsevol sacrifici. En la lluita per reconstruir la seva vida, l’Ós encara desafiaments que posaran a prova la seva fortalesa, determinació i amor paternal. El casament de la seva ex… el porta al límit!

Distribuïdores i estrena als cines, DE: Sideral, EE: 20.06.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: pendent, EI: pendent. Cines de referencia d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona), Espai Texas (Barcelona).

Festival i premis: BCN Film Festival – Secció Oficial (Millor banda sonora) | La Setmana de Girona – Inauguració | Altres reconeixements.

