Fitxa: “La filla petita” – “La hija pequeña” – “La petite dernière” – “La più piccola” (Hafsia Herzi, 2025)

♦ La tensió íntima entre el desig homosexual que li esclata a una noia i la fe musulmana que professa i que és la de la seva família d’algerians immigrats residents als afores de París, és al cor de la novel·la de Fatima Daas que ha dut a la pantalla la francesa Hafsia Herzi en aquest film, que ha significat la revelació, aplaudida i premiada de la jove actriu Nadia Melliti. Nascuda a Manosque (Alps – Alta Provença) el 1987 i criada a Marsella, Herzi és filla de pare tunisià i mare algeriana, du una ja consolidada carrera d’actriu (guardonada als César en 2 ocasions, a la Mostra de Venècia…) i, paral·lelament, ha dirigit un curtmetratge, dos llargs (que van ser presents a Canes) i un telefilm, abans d’encarar “La petite dernière”, amb què ha debutat a la Competició del Festival de Canes.
De Hafsia HERZI, La petite dernière — La filla petita — La hija pequeña — La più piccola — The Little Sister.
Producció: França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h46. Versió original: en francès.
Sinopsi: La Fàtima, amb 17 anys, és la filla més jove d’uns immigrants algerians. Viu als afores amb les seves germanes, en aquesta família que és feliç i amorosa. Bona estudiant, s’incorpora a una facultat de filosofia a París i hi descobreix tot un món nou. Entre creuar la frontera social, el seu desig per les dones que li costa d’acceptar i la seva fe musulmana que s’hi oposa, la Fàtima haurà d’enfrontar-se a les seves múltiples identitats. A mesura que s’allunya de la tradició familiar i comença la seva vida de jove, descobreix nous codis…
Amb: Nadia Melliti (Fatima), Park Ji-Min (Ji-Na), Amina Ben Mohamed (Kamar), Rita Benmannana (Dounia), Melissa Guers (Nour), Razzak Ridha (Ahmed), Louis Memmi (Benjamin).
Guió: Hafsia Herzi, basat en la novel·la La Petite Dernière (The Last One) de Fatima Daas. Muntatge: Géraldine Mangenot. Fotografia: Jérémie Attard. Música original: Amin Bouhafa. So: Guilhem Domercq (mescles), Rémi Durel (muntatge de so), Jean-Paul Hurier (mescles finals), Julie Tribout (mescles finals). Efectes visuals: Olivier Leibig. Càsting: Audrey Gini-Ravel. Vestuari: Caroline Spieth. Direcció artística: pendent. Disseny de producció: Dièné Bérété. Direcció de producció: Clément Chemin, Rym Hachimi, Mathilde Hennequin. Agraïments a: André Téchiné.
Festivals i premis: CÉSAR 2026 (Millor Actriu Revelació -Nadia Melliti- i 6 nominacions: Pel·lícula, Direcció, Actriu Secundària -Park Ji-Min-, Guió Adaptat, Muntatge, Música) | Premis LUMIÈRE 2026 (Millor Actriu Revelació -Nadia Melliti- i 1 nominació: Música) | Premi LOUIS-DELLUC 2025 | TORONTO IFF 2025 – Centrepiece | LOCARNO 2025 – Piazza Grande | CANES 2025 – Competició (Premi Millor Actriu -Nadia Melliti-, Queer Palm) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Filmin (cines), E: 13.03.2026. Mercat francès, D: Ad Vitam, E: 22.10.2025. Mercat italià, D: Fandango*, E: 23.04.2026. Mercat EUA, D: Strand Releasing, E: restringida, 05.06.2026. Vendes internacionals: Mk2.
Pendent que se’n confirmi la versió en què es projectarà: Cinema Truffaut -a partir del 20 de març de 2026- (Girona).
La projecten en VOSC: Espai Texas (Barcelona).
La projecten en VOSE: Zumzeig (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona). Algunes sessions en VOSE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat).
Cineclubs: pendent.
