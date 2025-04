Fitxa: “La dolce vita”, de Federico Fellini

De Federico FELLINI, “La dolce vita“.

Producció: Itàlia, França. Any: 1960. Durada: 2h54.

Guió: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, amb la col·laboració de Brunello Rondi i (no acreditat) Pier Paolo Pasolini, a partir d’una història dels tres primers. Muntatge: Leo Catozzo. Fotografia: Otello Martelli. Música: Nino Rota. Disseny de producció i Vestuari: Piero Gherardi.

Amb: Marcello Mastroianni (Marcello Rubini), Anita Ekberg (Sylvia), Anouk Aimée (Maddalena), Yvonne Furneaux (Emma), Alain Cuny (Steiner), Anibale Ninchi (el pare d’en Marcello), Walter Santesso (paparazzo), Nico (Nico), Lex Barker (Robert, el marit de la Sylvia); amb la intervenció d’Adriano Celentano (Adriano, cantant de rock and roll).

Sinopsi: En Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) va deixar la seva província italiana per anar a Roma amb l’objectiu de convertir-se en escriptor. Però ha esdevingut columnista d’un diari sensacionalista. Per tant, recorre els llocs on és probable que aconsegueixi unes quantes cullerades per alimentar la seva columna. Un vespre, cansat de la gelosia morbosa de la seva amant Emma (Yvonne Furneaux), ​​surt amb Maddalena (Anouk Aimée). L’endemà, Sylvia (Anita Ekberg), una gran estrella de Hollywood, arriba a Roma…

L’ha projectat: el Cineclub Garbí, de Malgrat, el 13.04.2025, en VOSE.

Festival i premis: Canes 1960 (Palma d’Or) | Altres reconeixements.

