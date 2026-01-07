Fitxa: “La cronología del agua” / “The Chronology of Water”, de Kristen Stewart

De Kristen STEWART, “La cronología del agua” / “The Chronology of Water”.
Producció: EUA, França, Letònia. Any: 2025. Durada: 2h08. Versió original: en anglès.
Nota sinòptica: Biopic de la nedadora Lidia Yuknavitch, convertida en artista, que explora els problemes de la sexualitat, el dolor i l’addicció.
Sinopsi: Lidia Yuknavitch és una dona que va trobar la salvació, després d’una infància i joventut marcats pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.
Amb: Imogen Poots (Lidia Yuknavitch), Thora Birch (Claudia), Tom Sturridge (Devin), Susannah Flood, Charlie Carrick, Esme Allen (Hannah), Kim Gordon, Michael Epp, Jim Belushi (Ken Kesey), Earl Cave.
Guió: Kristen Stewart, Andy Mingo, basat en el llibre de memòries The cronology of water, de Lidia Yuknavitch. Muntatge: Olivia Neergaard-Holm. Fotografia: Corey C. Waters. Música: Paris Hurley, supervisada per Alexandra Eckhardt. Càsting: Kharmel Cochrane. Càsting de Lidia Yuknavitch: Chelsea Ellis Bloch, Marisol Roncali. Vestuari: Liene Dobraja. Direcció artística: Neil Ferris, Aksels Millers, Luke Ferris. Disseny de producció: Jen Dunlap.
Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter. Dossiers de premsa: espanyol, francès, anglès.
Festivals i premis: Canes 2025 – Un Certain Regard | Seminci 2025 – Secció Oficial | Deauville 2025 (Premi Revelació -Kristen Stewart-) | BFI London FF 2025 | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Sideral Cinema, E: 09.01.2026. Mercat francès, D: Les Films du Losange, E: 15.10.2025. Mercat italià, D: Wanted*, E: pendent. Mercat EUA, D: The Forge, E: limitada, 05.12.2025; estesa, 09.01.2026. Vendes internacionals: Les Films du Losange.
Cines de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut -estrena, 09.01.2026- (Girona), Cines Babel -sessió amb col·loqui, 11.01.2026- (València), | Altres cines: Cinemes Girona -estrena, 09.01.2026- (Barcelona).
Cineclubs: pendent.
Perfil de Kristen Stewart | Comentari | Recull d’articles d’altri: Altres veus | (Especial Ressons de Canes 2025) Kristen Stewart: l’energia d’una actriu, com a directora | Entrevistes i declaracions.
