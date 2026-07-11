Fitxa: “La còpia perfecta” – “La copia perfecta” – “L’Affaire Bojarski” (Jean-Paul Salomé, 2025)

♦ En Jan Bojarski (de nom real Czesław Bojarski), polonès que es nacionalitzà francès, va ser un famós falsificador dels anys seixanta, que era tan bo, tan precís fent passar per autèntics els bitllets de 100 francs nous que ell fabricava, esquivant durant molts i molts anys els controls del Banc de França, que va ser anomenat el «Cézanne de la falsificació». Ara, a La còpia perfecta, el cineasta Jean-Paul Salomé ens en relata la història real, amanint-la amb la persecució policial que, conduïda per un comissari obsessionat en ell, va acabar portant-lo davant la justícia.
El director, guionista, productor… Jean-Paul Salomé (París, 14.09.1960), conegut especialment per la seva Arsène Lupin (2004), amb un estil que «es caracteritza per una direcció d’actors impecable i un interès constant per personatges que es mouen en l’ambigüitat moral o que desafien el sistema» (§), a La còpia perfecta segueix comptant amb intèrprets de renom: el repartiment és ple d’actors importants de l’actual panorama francès (Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon, Pierre Lottin…) i algunes presències d’autèntic luxe (Lolita Chammah, Camille Japy…),
Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h08. Versió original: en francès. Especificacions tècniques: Color, format 1:85, so 5.1.
Sinopsi: En Jan Bojarski, jove enginyer polonès, es refugia a França durant la guerra. Allà posa el seu talent al servei de la fabricació de documentació falsa durant l’ocupació alemanya. Acabat el conflicte bèl·lic, per manca de registre civil no pot registrar les patents de les seves nombroses invencions, i es veu obligat a encadenar feines precàries i mal remunerades… fins que un gàngster li proposa aprofitar les seves habilitats excepcionals per fabricar bitllets falsos. A partir d’aquell moment, comença a portar una doble vida, sense que la seva família en sàpiga res. La cosa dura gairebé quinze anys i és tan bo que aconsegueix esquivar els controls del Banc de França i en el submón pel que es mou l’anomenen el «Cézanne de la falsificació». Un mestratge tècnic que el converteix en l’obsessió del comissari Mattei, qui emprèn una autèntica cacera humana que, per a tots dos, deixarà de ser una qüestió de llei per convertir-se en un duel personal.
Tràiler:
Amb: Reda Kateb (Jan Bojarski), Sara Giraudeau (Suzanne Bojarski), Bastien Bouillon (comissari André Mattei), Pierre Lottin (Anton Dow, l’amic polonès d’en Jan), Quentin Dolmaire (Perrier, ajudant del comissari Mattei), Victor Poirier (Serge), Olivier Loustau (Lucien Scola); amb la participació de Lolita Chammah (Françoise Mattei, tercera esposa del comissari), Camille Japy (Anaïs, la mare de Suzanne), Arthur Teboul (Pollet).
Guió: Bastien Daret i Jean-Paul Salomé, amb la col·laboració de Delphine Gleize, a partir d’una idea original de Marie-Pierre Huster. Muntatge: Valérie Deseine. Fotografia: Julien Hirsch. Música original: Mathieu Lamboley. So: Vincent Goujon (producció de mescles), Dimitri Kharitonnoff (muntador de diàlegs), Loïc Prian (edició), Thomas Gauder (mescles). Càsting: Juliette Denis. Maquillatge: Nelly Robin. Perruqueria: Megan Sassano, Sabine Pollet. Vestuari: Dorothée Guiraud. Direcció artística: Françoise Dupertuis
Rodatge: acabat el 05.03.2025, va tenir lloc a les localitats franceses Rochetaillée-sur-Saône -metròpoli de Lió-, Villefranche-sur-Saône, Vichy, Bellerive-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule, París.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies.
Festival d’estrena mundial: De l’Écrit à l’Ecran Montélimar Film Festival 2025*. Premi destacat: Millor Actor -Reda Kateb-, al BCN FF 2026. Festival de preestrena a Catalunya: BCN FF 2026 · Secció Oficial. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: La còpia perfecta (guia) | La copia perfecta | L’Affaire Bojarski. Informació: Wikipédia.
Direcció de producció: Jean-Christophe Colson. Producció: Bertrand Faivre (de la prod. Le Bureau), Florence Gastaud (de la prod. Les Compagnons du Cinéma), Patrick Quinet (de la prod. Artémis).
Companyies productores: Le Bureau* (francesa), Les Compagnons du Cinéma* (francesa). Coproductores: Artémis Productions (belga), France 2 Cinéma* (francesa), Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma* (francesa), Cactus Prod* (francesa), Restons Groupés Productions* (prod. de Jean-Paul Salomé, francesa).
Mercat espanyol, D: Adso Films, E: 10.07.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 14.01.2026. Mercat italià, D: Movies Inspired, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: The Bureau Sales.
La projecten en VOSC: Espai Texas (Barcelona), Cinema Maldà (Barcelona). Algunes sessions en VOSC: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)
La projecten en VOSE: Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). Algunes sessions en VOSE: Cines Lys (València).
Cineclubs: Cineclub Vilafranca -sessions en VOSC i altres en VC- (Vilafranca del Penedès),
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PORTADA: Cartell català del film (Adso Films)
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