Fitxa: “La chica zurda” – “Left-Handed Girl” – “La mia famiglia a Taipei”, de Shih-Ching Tsou

♦ És el primer llargmetratge en solitari de l’americano-taiwanesa Shih-Ching Tsou, productora habitual d’en Sean Baker, guanyador de la Palma d’Or i de 4 Oscar, amb “Anora”. En Sean baker ha produït, co-escrit el guió i muntat aquest «melodrama urbà de ritme desfermat que segueix de prop una mare soltera i les seves dues filles, recentment arribades a Taipei i ja colgades per deutes i problemes. Portada per un trio d’actrius fenomenal, aquesta tragicomèdia es transforma gradualment en una odissea extraordinària, plena de girs i emocions que colpejar l’asfalt i els cors» (Setmana de la Crítica – Canes 2025)
De Shih-Ching TSOU, Left-Handed Girl – La chica zurda –
Producció: Taiwan, França, EUA, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h48. Versió original: en mandarí i taiwanès hokkien.
Sinopsi: Una mare soltera i les seves dues filles tornen a Taipei després de diversos anys de viure al camp per obrir un estand en un mercat nocturn animat. Cadascuna a la seva manera s’haurà d’adaptar a aquest nou entorn per arribar a final de mes i aconseguir mantenir la unitat familiar. Tres generacions de secrets familiars comencen a desvelar-se després que el seu avi, tradicional, li digui a la filla petita, que és esquerrana, que no faci servir mai la seva “mà del dimoni”.
Amb: Ma Shih-yuan (I-Ann), Janel Tsai (Shu-Fen), Nina Ye (I-Jing), Brando (Teng-Hui) Huang (Johnny), Akio Chen (Wen-Xong Cheng), Xin-Yan Chao (Xue-Mei Wu).
Guió: Shih-Ching Tsou i Sean Baker. Muntatge: Sean Baker. Fotografia: Kao Tzu-Hao i Chen Ko-chin. Música: pendent. So: Bonas Huang (mesclador de so de rodatge), Sidney Hu (-), Samuel Nacach (disseny de so), Joe Dzuban (mescles finals), Jason Gaya (mescles finals), Sam Fan (supervisor del muntatge de so), Xiaodan Li (muntatge d’efectes). Vestuari: Chiao-Ying Hsu
Festivals i premis: Canes 2025 – Setmana de la Crítica (Premi Fundació Gan a la distribució -Le Pacte-) | Toronto IFF 2025 – Lightbox | BFI Londres IFF 2025 – Love | Valladolid 2025 – Secció Oficial | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Avalon / Filmin, E: 30.01.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 17.09.2025. Mercat italià, D: I Wonder Pictures, E: 22.12.2025. Mercat EUA, D: Netflix, E: limitada, 14-16.01.2026. Vendes internacionals: Le Pacte.
