Fitxa: “La buena hija” (Júlia de Paz Solvas, 2025)

♦ La buena hija, de la barcelonina Júlia de Paz Solvas, «neix d’aquell instant en què decidim deixar de mirar cap a una altra banda. Què passa amb els fills i filles de les dones víctimes i supervivents de la violència masclista? Per què la seva veu continua sense ser escoltada amb prou força ni reconeixement? Aquesta pel·lícula busca mostrar aquesta violència silenciosa i profunda, que fa mal, però que moltes vegades no es veu, que és difícil de posar en paraules, i encara més d’afrontar amb el suport i la comprensió que mereixen. Què entenem per violència? Qui decideix què és i què no? I què passa amb tot allò que queda fora d’aquestes definicions oficials, com podem mirar-ho sense ignorar-ho? La història s’explica a través dels ulls de la Carmela, una adolescent que comença a despertar emocionalment mentre afronta una realitat familiar complexa. Al seu costat, recorrem un camí íntim de creixement, on l’amistat esdevé refugi, el primer petó es converteix en símbol de canvi, i el passat —amb les seves ferides, contradiccions i afectes— demana ser mirat amb nous ulls», explica la mateixa cineasta. Júlia de Paz (Barcelona, 1995) és graduada en direcció cinematogràfica per l’ESCAC. El seu curtmetratge de final de carrera, Ama (2019), va donar origen al seu primer llargmetratge homònim (2021), premiat al Festival de Màlaga i seleccionat a diversos festivals importants. El projecte de La buena hija l’ha desenvolupat a partir del seu curtmetratge Harta (2021), guardonat a diferents certàmens i als Gaudí. Ha intervingut a les minisèries Las largas sombras (Clara Roquet, 2024) -Disney+- , i Querer (Alauda Ruiz de Azúa, 2024) -Movistar+-.
De Júlia de PAZ SOLVAS, La buena hija — The Good Daughter.
Producció: Catalunya (Astra Pictures), Espanya (Avalon PC), Bèlgica (Krater Films). Any: 2025. Durada: 1h43. Versió original: en espanyol i català.
Sinopsi: Arran de la separació dels seus pares, la Carmela i la seva mare es traslladen a casa de l’àvia. Mentre intenta adaptar-se a la seva nova situació, la Carmela vol passar més temps a cal seu pare, un artista plàstic a qui admira i idolatra. L’ombra d’aquest portarà les tres generacions de dones de la família a decidir el futur que es mereixen.
Amb: Kiara Arancibia Pinto (Carmela), Janet Novás (Marta), Petra Martínez (Pepa), Julián Villagrán (el pare), Sandra Pujol Torguet (Sílvia), Marta Millà (Lola).
Guió: Júlia de Paz, Nuria Dunjó. Muntatge: Oriol Milán. Fotografia: Sandra Roca. Música original: Natasha Pirard. So: Enrique G. Bermejo (disseny), Vital Tilborghs (so directe), Aline Gavroy (mescles finals). Càsting: Irene Roqué. Vestuari: Suevia Sampelayo. Direcció artística: Víctor Santacana. Direcció de producció: Alberto Álvarez. Cap de producció: Cris Lafront. Producció executiva: Emilia Fort.
Enllaços: CatalanFilms, Viquipèdia, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, MyMovies. Dossiers de premsa: La buena hija | The Good Daughter.
Festivals i premis: D’A 2026 – Cloenda | Festival de Málaga 2025 – Secció Oficial | TALLINN Black Nights Film Festival 2025 (Millor Film, Millor Actriu -Kiara Arancibia-, Premi del Públic) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Avalon, E: 10.04.2026. Mercat francès, D: Maverick Distribution, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: Beta Cinema.
La projecten en VO (espanyol i català) -i, en algunes sales, en determinades sessions, amb presència de la directora-: Cinema Truffaut (Girona), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig -alguns dies- (Barcelona), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona). L’anuncien en VO només en castellà: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València). No n’especifiquen la versió: Cines Lys (València).
