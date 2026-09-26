Fitxa: ‘La bola negra’ (Javier Calvo i Javier Ambrossi, 2026)

♦ Amb el seu segon llargmetratge, La bola negra, els Javis (Javier Calvo i Javier Ambrossi) han catapultat a escala mundial el fet de ser tot un fenomen audiovisual i mediàtic.
La bola negra explora temes com la sexualitat, el rebuig o viure als marges, narrant les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents de la història d’Espanya: 1932, 1937 i 2017. El guió, l’han escrit a tres mans els Javis i el dramaturg Alberto Conejero, prenent com a punt de partida La bola negra, obra inacabada de temàtica homosexual que Federico García Lorca tot just havia començat a escriure poc abans que els feixistes l’assassinessin i en la qual, al protagonista, gai, el rebutgen d’un casino per la seva condició sexual (i d’aquí, el símbol de la bola negra del títol). L’altre referent de la pel·lícula és l’obra de teatre La piedra oscura, de 2015, que tracta sobre l’última nit de Rafael Rodríguez Rapún, parella de Lorca, abans de ser afusellat pels franquistes, l’agost de 1937, i que, a la cel·la, greument ferit, estableix amistat amb el seu guardià, un soldat atordit, gairebé adolescent.
Aquest soldat l’interpreta a la pantalla el cantant, compositor i guitarrista de Benicàssim, resident a Barcelona, de moda entre adolescents i a les xarxes, Guitarricadelafuente (de nom real: Álvaro Lafuente Calvo; nascut el 27.08.1997). A la pel·lícula, també hi ha aportat una de les cançons principals, ‘La Nieve’, que s’inspira en el seu personatge al film (de nom ‘Sebastián’) i en l’última carta de Federico García Lorca a Rafael Rodríguez Rapún. Al Festival de Canes, els Javis van declarar: «Els tres actors protagonistes, Guitarricadelafuente, Milo Quifes i Carlos González, són obertament gais, perquè, pel fet de ser un projecte gran, no cedirem els papers protagonistes a actors heterosexuals, que és el que ha passat habitualment». En Milo Quifes, amb 25 anys d’edat «interpreta el Carlos, el protagonista de la trama situada el 1932. És un jove granadí que vol entrar en un prestigiós casino de la ciutat però és rebutjat per la seva homosexualitat. És, en realitat, el protagonista de l’obra inacabada de Federico García Lorca. En el text original de Lorca, Carlos és rebutjat en un casino mitjançant una votació amb boles blanques i negres. “La bola negra” simbolitza el rebuig i dona títol a la pel·lícula. Milo Quifes, estudiant de biologia a Granada, es va donar a conèixer a TikTok, on va confessar que deixava la carrera i que se sentia perdut. Poc després va arribar la seva novel·la ‘Ultravioleta’, centrada en una història d’amor queer que va cridar l’atenció dels Javis», informa Carolina Rosich, que també ens presenta en Carlos González: «Carlos González interpreta l’Alberto, el protagonista de la història situada el 2017. És un historiador que investiga el passat de la seva família i acaba descobrint el manuscrit de La bola negra de Lorca. La seva recerca el porta a reconstruir una història familiar marcada pels silencis i les ferides del passat. González ja havia treballat amb els Javis a “Veneno” i va protagonitzar “Maricón perdido”»
Al Javi Calvo (Múrcia, 21.01.1991) se’l va conèixer de jove, encarnant un xicot gai a la popular sèrie Física o Química (2008-2011), però, tot i que ha anat fent algunes interpretacions, s’ha anat decantant cap a la diguem-ne creació audiovisual, amb el seu home (fins fa poc), Javier Ambrosi (Madrid, 24.06.1984), qui, format en periodisme i dramatúrgia, va començar a actuar ben aviat, sobretot en sèries televisives, però també al cinema. Els dos ‘Javis’, ja al 2013, van dur a escena la peça teatral (musical) La llamada, «un cant a la llibertat i a l’amor (..) que toca temes com el pas de l’adolescència, l’amistat i l’amor»(Wk), amb gran èxit, que desembocà en una versió a l’Off Broadway el 2024, si bé abans hi hagué l’adaptació a la gran pantalla, amb La llamada — Holy Camp (2017), evidentment musical, amb les dues adolescents rebels que passen l’estiu en un campament catòlic, pel·lícula de notable èxit comercial i guanyadora del premi del públic als Gaudí (on tenia 3 altres nominacions, entre les quals la de Millor Film en Llengua No Catalana) i premiada amb el Goya a la Millor Cançó (però hi tenia 4 altres nominacions, entre les quals, la de Millor Direcció Novella). La popularitat dels Javis i, en bona mesura, el reconeixement i interès que se’ls dispensa, rau en les seves sèries televisives Paquita Salas (2016-2019), Veneno (2020) i, sobretot, La Mesías (2023), rodada a Catalunya, que es va estrenar a la Secció Oficial (Fora de Concurs) del Festival de Sant Sebastià, abans que s’emetés per Movistar Plus i que compta amb la intervenció del carismàtic Albert Pla i el protagonisme del gran Roger Casamajor, en el paper de l’Enric, un home turmentat per l’infantesa marcada pel fanatisme religiós i el jou d’una mare amb deliris messiànics, que queda molt afectat per un vídeo viral d’una banda de pop cristiana formada per cinc germanes.
Amb La bola negra, els Javis fan un gegantí pas endavant, d’abast ‘planetari’, a nivell mediàtic i popular, al món del cinema (van entusiasmar als seleccionadors del Festival de Canes, el públic de la sessió oficial de presentació del film li va dispensar més de 20 minuts d’aplaudiments en acabar la projecció, el Jurat de la Competició concedí als Javis el Premi a la Millor Direcció -ex-aequo amb Pawel Pawlikowski, per “Fatherland”, pertot arreu s’ha generat una enorme expectació per veure-ho, oimés amb la fortíssima promoció que en fan les distruïdires cinematogràfiques, inclosa Netflix, que en va comprar molt i molt cars els drets per a estrenar-la en sales als Estats Units i després a la plataforma, en aquell país; al recent Festival de Toronto acaben de rebre’n el Premi del Públic, al de Sant Sebastià se l’ha rebut com a cita de les grosses; l’acadèmia espanyola del cinema l’ha proposada de precandidata a la categoria de Millor Film Internacional dels Oscar, la producció ha esbombat que ha apostat perquè la pel·lícula figuri també entre les nominacions en tot d’altres apartats (actor protagonista -Guitarricadelafuente-, cançó -La Nieve-, etc.-). Tot plegat, mentre els bons coneixedors de l’obra i la figura de Federico García Lorca fan retrets notables al film, entre els quals, l’esbiaix reduccionista LGBTI+ que en fan els Javis, i la crítica cinematogràfica més acreditada de pertot arreu, reconeixent-hi força aspectes, el qüestionen, molt!
Producció: Espanya (90%), França (10%). Any: 2026. Durada: 2h35. Versió original: en espanyol. Especificacions tècniques: Color, format 1.85 : 1.
Sinopsi: Les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l’herència; i una de les últimes obres, inacabada, de Federico García Lorca.
Tràilers: VOE, VOSF, VOSI, VOSA.
Amb: Guitarricadelafuente (Sebastián, guardià de Rafael Rodríguez Rapún), Miguel Bernardeau (Rafael Rodríguez Rapún, amor d’en Lorca, ferit en un hospital), Carlos González (Alberto, historiador que investiga el passat de la seva família), Milo Quifes (Carlos, el noi granadí rebutjat al casino per ser homosexual), Penélope Cruz (Nené Romero, cupletista), Lola Dueñas (Teresa), Glenn Close (Isabelle Durand, hispanista), Alberto Cortés (Federico García Lorca), Álex Pastrana (pres), Antonio de la Torre (Vicente, pare d’en Carlos), María Morales (mare d’en Carlos), Natalia de Molina (Valentina, germana d’en Carlos), Javier Butler (Alejandro Chaves), Albert Pla (Pascual, coronel feixista), Lorenzo Zurzolo (Riccardo), Yenesi Suárez (Goyita).
Guió: Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero, basat en la novel·la inacabada ‘La bola negra’, de Federico García Lorca i la peça teatral ‘La piedra oscura’, d’Alberto Conejero. Muntatge: Alberto Gutiérrez. Fotografia: Gris Jordana. Efectes visuals: Laura Pedro. Efectes especials: Pau Costa. Música original: Raül (Refree) Fernández Miró. Coreografia i moviments: Belén Martí Lluch. Coordinació d’intimitat: Lucía Delgado i Georgia Pazi, Tábata Cerezo (assesora). So: Rodrigo Madrigal (cap de so), Alejandro López (disseny del so, supervisió muntatge del so), Anna Harrington (muntatge de diàlegs, supervisió muntatge del so), Mayte Cabrera (mescles). Càsting: Eva Leira, Yolanda Serrano. Maquillatge: Mariló Osuna. Perruqueria: Pablo Morillas. Vestuari: Ana López Cobos. Escenografia: Judit Ferrer. Direcció artística: Oriol Guardiola. Disseny de producció: Roger Bellés.
Rodatge: del 25.08.2025 al 19.12.2025, a localitzacions de Castil de Carrias, Comillas, Valdáliga, Lleó, Castella, Sigüenza, Madrid, Albaicín, Granada, Andalusia, Atenes.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Festival d’estrena mundial: Festival de Canes 2026 · Competició. Premi destacat: Millor Direcció a Canes 2026 (ex-aequo amb Pawel Pawlikowski -per “Fatherland”-). Altres festivals remarcables: Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak / Toronto IFF 2026 · Special Presentation / Telluride FF 2026 / BFI London FF 2026 · Galas. I també: Altres reconeixements.
Dossiers de premsa: en francès | en anglès. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), e·cartelera 22.01.2025, sobre Guitarricadelafuente (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘La bola negra’ (ang),
Regidor general: Mariano Piñeiro. Direcció de producció: Carla Lapiedra. Producció: Javier Calvo, Javier Ambrossi, Jorge Pezzi. Producció associada: Guillermo Farré, Fran Araújo, Manuela Ocón Aburto, Jean Labadie, Alice Labadie, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Esther García Producció executiva: Paula Cipriota.
Companyies productores: Movistar Plus* (espanyola), Suma Content (espanyola, prod. dels Javis i cia.), Los Esquiadores A.I.E. (espanyola). Coproductores: El Deseo* (espanyola), Le Pacte* (francesa). Amb la participació de: Atresmedia Cine y Televisión* (espanyola), CREA SGR* (espanyola). Amb el suport de: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales -ICAA- (govern espanyol)
Mercat espanyol, D: Elastica, E: 25.09.2026. Mercat francès, D: Le Pacte, E: 16.12.2026. Mercat italià, D: Movies Inspired, E: 14.01.2027. Mercat EUA, D: Netflix, E: 16.10.2026 (Nova York i Los Angeles), 30.10.2026 (més ciutats), 06.11.2026 (ampliació general). Vendes internacionals: Goodfellas.
La projecten en VOE: CineBaix (Sant Feliu de Llobregat), Cinemes Girona (Barcelona), Zumzeig (Barcelona), Verdi (Barcelona), Renoir Floridablanca (Barcelona), Screenbox Lleida (Lleida), CineCiutat (Palma), Cines Babel (València), Cines Lys (València).
Altres cines: Sucre (Vic), Cine Florida (Fraga), Aficine (Balears i Pitiüses: Ocimax Palma, Rívoli, Augusta, Manacor, Eivissa, Ocimax Maó), Sucre (Vila-real), Cines ABC (País Valencià: Elx, Saler, Gandia, Gran Túria, València), Cinemes Illa Carlemany (Andorra)
Cines (∼ cineclubs) que estrenen: Kubrick Cinema · Cineclub Vilafranca (Vilafranca del Penedès), Associació Cultural Granollers · Cinema Edison (Granollers), Cineclub Garbí de Palafrugell – a partir del 02.10.2026- (Palafrugell), Cinema Montgrí -16, 17 i 18 d’octubre- (Torroella de Montgrí).
Cineclubs: pendent.
Comentari | Altres veus: Crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 25 de setembre de 2026 | Més veus | Entrevista a Javier Calvo i Javier Ambrossi.
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PORTADA: Cartell del film | Gentilesa d’Elastica (via ICAA)
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